조국혁신당 부산시당, 제3기 운영위원회 구성…민생 현안 대응 박차

AI 핵심 요약beta
- 조국혁신당 부산시당이 9일 제3기 운영위원회를 출범했다.
- 경제·법률·교육·복지 분야 전문가를 주요 당직에 선임했다.
- 가덕도신공항·공공의료·미래 일자리 정책 대응에 나설 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 조국혁신당 부산시당이 경제·법률·교육·복지 분야 전문가를 중심으로 제3기 운영위원회를 구성하고 지역 민생 현안 대응에 나선다.
혁신당 부산시당은 전날 시당 회의실에서 '제3기 운영위원 출범식'과 '제1차 운영위원회'를 열고 주요 당직 인선 추인안을 의결했다고 10일 밝혔다.
정책위원장에는 한국산업은행 인프라 투자금융과 기업 대표를 지낸 변진웅 위원장이 선임됐다. 부위원장은 대기업 지점장과 교육센터장을 역임한 김정식 부위원장이 맡는다.
교육연수위원장에는 조진호 국립부경대 교육컨설팅학과 교수가, 법률위원장 겸 대변인에는 김민균 법무법인 케이앤로 대표변호사가 각각 임명됐다.
장애인위원장에는 김정철 지평장애인자립생활센터장이 위촉됐다. 김 위원장은 이날 뇌전증도우미견 '릴리'와 함께 출범식에 참석했다.
상설위원회에는 공공행정과 과학기술 정책 전문가, 대학생위원장, 돌봄복지사, 장례지도사 등 각 분야 현장 인사가 합류했다. 대학생위원장에는 이규진 동아대 학생이 임명됐다.
도시·건축 분야 자문단도 구성한다. 홍지완 신라대 건축학과 교수를 비롯해 전 부산도시철도 감사실장과 전 공공부문 노조 부산본부장 등 행정·노동 분야 인사들이 자문단에 참여할 예정이다.
조국혁신당 부산시당은 운영위 출범을 기점으로 가덕도신공항의 차질 없는 적기 개항 검증, 필수의료 및 지역 공공의료 안전망 구축, 양질의 미래 일자리 창출 등 지역 핵심 현안에 대해 시정 차원의 감시와 실효성 있는 정책 대안 제시를 본격화할 계획이다.
박용찬 시당위원장은 "이번 인선은 단단한 시당 운영을 통해 2028년 총선 승리의 토대를 구축하는 데 방점을 뒀다며 "경륜 있는 원로들과 각 분야 전문가들의 실무 역량이 결합해 가장 든든한 민생 정당의 기틀을 마련했다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com