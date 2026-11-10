하동군 '왕의녹차 참숭어축제' 13일 개막…"겨울 별미의 진수"

AI 핵심 요약beta
- 하동군은 13일부터 15일까지 금남면 노량항에서 참숭어축제를 개최했다.
- 축제에서는 참숭어·재첩 시식회와 맨손잡기, 수산물 판매 등이 진행된다.
- 녹차 사료로 키운 참숭어 판매와 공연, 불꽃놀이도 마련된다.
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친환경 양식 지원 참숭어 생산 확대
[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 겨울 바다의 별미인 경남 하동 녹차 참숭어가 미식객을 맞는다.
하동군은 오는 13일부터 15일까지 사흘간 금남면 노량항 일원에서 '제17회 하동 왕의녹차 참숭어축제'를 개최한다고 밝혔다.
하동군어류양식업협의회가 주최하고 하동군수협이 주관하는 이번 축제에는 참숭어와 재첩 무료 시식회, 맨손 참숭어 잡기, 수산물 판매장 등이 마련된다. 하동재첩 홍보관과 재첩 굿즈 팝업스토어도 운영한다.
공연 프로그램으로는 아이넷TV 스타쇼와 가요사랑 콘서트, 하동군민 가요제가 진행된다. 노량 앞바다를 배경으로 한 불꽃놀이도 예정돼 있다.
참숭어는 하동의 야생 녹차를 활용한 사료를 먹고 자라 육질이 단단하고 식감이 쫄깃한 것이 특징이다. 단백질과 EPA·DHA 등이 함유돼 겨울철 대표 수산물로 꼽힌다.
축제 현장에서는 제철 참숭어를 구매할 수 있다. 행사 기간 3만 원 이상 구매한 방문객을 대상으로 영수증 인증 이벤트도 진행한다. 추첨을 통해 하동케이블카 왕복 이용권과 하동사랑상품권을 지급한다.
군은 녹차 사료 지원 등 친환경 양식 관련 사업을 추진하며 녹차 참숭어의 생산 기반과 판로 확대를 지원하고 있다.
news2349@newspim.com