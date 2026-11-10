용인특례시, '의리' 배우 허석김보성 홍보대사 위촉

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시는 10일 배우 허석김보성을 제15대 홍보대사로 위촉했다
- 허 배우는 수능 수험생 응원 영상 촬영을 시작으로 활동에 들어갔다
- 앞으로 2년간 주요 행사와 홍보물로 용인의 매력을 알릴 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 '의리' 이미지로 잘 알려진 배우 허석김보성 씨를 제15대 홍보대사로 위촉했다.
용인특례시는 10일 시청 시장실에서 이상일 시장과 허석김보성 배우, 시 관계자 등 10여 명이 참석한 가운데 홍보대사 위촉식을 열고 허 배우에게 위촉장을 전달했다고 밝혔다.
이상일 시장은 "밝고 긍정적인 이미지의 허석김보성 배우를 시 홍보대사로 맞이하게 돼 기쁘다"며 "박력 넘치는 모습으로 역동적으로 발전하는 용인의 매력을 널리 알리고 시민들에게도 행복을 전해주기 바란다"고 말했다.
허 배우는 "2018년 이후 용인특례시민으로 살아보니 최근 몇 년 사이 도시가 급격하게 발전하고 있다는 것을 느낀다"며 "역동적으로 성장하는 용인특례시의 홍보대사로 위촉된 것을 영광으로 생각한다"고 화답했다.
이어 "앞으로 용인을 알리는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
허 배우는 이날 2027학년도 대학수학능력시험 수험생 응원 영상 촬영을 시작으로 공식 홍보대사 활동에 들어갔다.
앞으로 2년간 용인특례시의 주요 축제와 행사에 참여해 시민들과 소통하고 시가 제작하는 각종 홍보물을 통해 용인의 매력을 알리는 역할을 맡는다.
이번 위촉으로 용인특례시 홍보대사는 모두 15명으로 늘었다.
시는 배우 안재모를 비롯해 가수 김경호·전영록·이두헌, 방송인 윤정수·김미화 등 각계 인사들과 함께 시정 홍보 활동을 이어가고 있다.
seraro@newspim.com