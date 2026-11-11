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지역 건설업체 공공공사 수주 기회 넓어진다…정부, 300억까지 확대

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  • 정부는 11일 비수도권 기업 우대방안을 발표했다
  • 지역의무공동계약 적용 범위를 300억원 미만 공사로 확대했다
  • 비수도권 기업에는 입찰 가점을 주고 이전 중기는 혜택을 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

11일 비경장 '비수도권 기업 우대방안' 발표
국가기관 88억·공공기관 265억 미만서 상향
설계·감리 지방기업 가점…이전 중기 경영 만점
인구감소지역 기업끼리 경쟁하는 별도 입찰 허용
적용 범위 확대시 지역업체 수주액 최대 8000억↑

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 국가기관과 공공기관이 발주하는 공사에 지역 건설업체가 일정 비율 이상 참여하도록 하는 지역의무공동계약의 적용 범위가 300억원 미만 공사까지 넓어진다. 정부는 적용 범위를 넓히면 지역업체의 수주액이 최대 8000억원 늘어날 것으로 추산했다.

물품·일반용역 입찰에서는 비수도권 기업에 소재 권역에 따라 적격심사 가점을 0.5~1.5점 차등 부여한다. 설계·감리 등 기술용역에도 비수도권 기업 가점을 신설한다. 수도권에서 비수도권으로 이전한 지 2년 이내인 중소기업에는 물품제조·일반용역 적격심사에서 경영상태 평가 만점을 부여할 방침이다.

정부는 11일 비상경제장관회의에서 이같은 내용을 담은 '국가계약을 통한 비수도권 기업 우대방안'을 발표했다. 지난해 나라장터에서 비수도권 소재 기관이 발주한 105조원 가운데 약 3분의 1인 34조8000억원을 수도권 기업이 수주했다. 비수도권 발주액 가운데 비수도권 기업이 수주한 비율은 공사 78.7%, 물품 61.2%, 용역 53.7%였다.

정부세종청사 재정경제부 전경. [사진=뉴스핌DB]

◆ 지역업체 공동도급 300억원 미만까지…시공 지분 최대 3배 인정

지역의무공동계약은 발주기관이 입찰에 참여하는 공동수급체에 공사 현장이 있는 시·도의 업체를 일정 비율 이상 포함하도록 하는 제도다. 적용 여부는 발주기관이 선택하며, 국가계약의 지역업체 최소 참여 비율은 30%다.

지난해 조달청이 직접 발주한 종합공사 가운데 지방자치단체 발주는 금액 기준 99.6%가 지역업체 한정입찰이었고, 지역의무공동계약만 93.8%였다. 국가·공공기관 발주는 한정입찰이 7.0%, 지역의무공동계약은 3.0%에 그쳤다. 국가기관 공사는 정부조달협정(GPA) 때문에 지역제한경쟁의 상한이 국제입찰 의무고시금액(88억원)에 묶여 있어, 정부는 지역제한 대신 지역의무공동계약의 적용 범위를 넓히기로 했다.

발주기관이 이 방식을 선택할 수 있는 공사 범위는 국가기관 88억원 미만, 공공기관 265억원 미만에서 각각 300억원 미만으로 확대한다. 외국 건설업체가 공동수급체 대표자로 참여하는 경우나 참여 가능한 지역업체가 10곳 미만인 경우는 적용 대상에서 제외한다.

정부는 2023~2025년 조달청 직접 발주 실적을 토대로 시뮬레이션한 결과, 지역의무공동계약 발주액이 3개년 평균 약 1조6000억원 늘고 지역업체 수주액은 참여 지분(30~49%)에 따라 5000억~8000억원 증가할 것으로 예측했다.

국가계약을 통한 비수도권 기업 우대방안 [자료=재정경제부] 2026.11.10 rang@newspim.com

공사 입찰 심사에서 참여 지분을 인정하는 범위도 넓힌다. 현재는 공동수급체 구성원의 지분을 해당 업체의 시공능력평가액 범위에서만 인정하고 초과분은 평가에 반영하지 않는다. 앞으로는 공사 특성과 지역업체 현황을 고려해 원칙적으로 평가액의 2배까지 인정한다. 턴키 등 대형 공사는 공사 규모·난이도와 지역업체 현황에 따라 최대 3배까지 허용한다.

정부 분석에 따르면 토목 2000억원 공사에서 지분 10% 참여가 가능한 지역업체(광역 평균)는 현재 23.3곳에서 2배 적용 시 34.4곳, 3배 적용 시 40.5곳으로 늘어난다. 다만 완화된 비율을 넘겨 입찰에 참여하면 업체당 감점한다. 실적을 갖춘 소수 업체에 수주가 쏠리는 과점을 막기 위한 장치다.

◆ 설계·감리도 비수도권 가점…이전 중기는 경영상태 만점

물품·일반용역 적격심사에서는 행정안전부의 지방우대지수에 따라 비수도권 소재 기업에 0.5~1.5점의 신인도 가점을 준다. 행정안전부는 전국 228개 지방자치단체를 4개 권역으로 구분해 고시했고 이달 3일 시행됐다. 수도권에서 비수도권으로 이전한 기업에는 이전 권역에 따라 이전 후 2년간 1.5~3.0점의 이전 가점을 적용한다. 신인도 가점의 합산 한도는 10억원 이상 물품제조 5.0점, 10억원 미만 물품제조와 물품구매 3.0점이다.

다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에도 권역별 차등 가점을 적용한다. 그간 비수도권 가점이 없던 설계·감리 등 기술용역 적격심사에도 가점을 신설한다. 기술용역은 고시금액 이상에서 소재 권역 0.2~0.6점·이전 0.6~1.0점(최대 1.0점), 고시금액 미만에서 소재 권역 0.5~1.5점·이전 1.5~3.0점(최대 3.5점)을 준다.

국가계약을 통한 비수도권 기업 우대방안 [자료=재정경제부] 2026.11.10 rang@newspim.com

입찰공고일 기준 최근 2년 안에 수도권에서 비수도권으로 이전한 중소기업은 물품제조·일반용역 적격심사에서 계약 규모와 관계없이 경영상태 평가 만점을 받을 수 있다. 다만 조세포탈 등으로 입찰참가자격 제한을 받았거나 파산절차 진행 등으로 계약 이행이 어렵다고 판단되는 경우는 제외한다.

10억원 이상 물품제조 계약에서는 이전 중소기업의 납품실적 인정 기간을 5년에서 7년으로 늘리고, 기준실적의 50%만 충족해도 납품실적 평가에서 만점을 준다. 다만 생명·안전·보건 등을 이유로 일정 수준 이상의 품질 확보가 필요하다고 입찰공고에 명시한 경우에는 일반 납품실적 기준을 적용한다.

◆ 같은 시·도 인구감소지역 기업끼리 경쟁…허위 이전 땐 입찰 제한

인구감소지역 기업만 참여하는 제한경쟁입찰도 허용한다. 발주기관은 고시금액 미만 공사·물품·용역 계약에서 공사 현장이나 납품지가 있는 시·도 내 인구감소지역에 본점을 둔 기업으로 입찰 자격을 제한할 수 있다. 특정 인구감소지역 1곳이 아니라 같은 시·도 안의 인구감소지역 전체를 경쟁 범위로 삼는다.

발주기관은 기존 광역 단위 지역제한과 인구감소지역 제한 중 선택할 수 있다. 제한경쟁 기준 금액은 종합공사 88억원 미만, 전문·기타공사 10억원, 물품·용역 2억3000만원 미만이다.

물품·용역 분야에서는 허위로 본사를 이전해 가점을 신청한 기업을 낙찰자 선정에서 제외하고 입찰 참가 자격을 제한한다. 공사 분야에서는 국토교통부가 건설기술진흥법상 시공평가에 공동수급체가 신고한 참여 지분만큼 지역업체가 실제 시공했는지를 반영하는 평가항목을 신설한다. 낙찰 예정자 대상 입찰자격 사실조사도 확대한다.

국가계약을 통한 비수도권 기업 우대방안 [자료=재정경제부] 2026.11.10 rang@newspim.com

앞서 1월 초부터 9월 말까지 시범 운영 결과 100억원 미만 종합·전문공사 입찰 308건 중 19개사가 적발됐다. 올해 하반기 100억원 미만 공사에 적용하고, 내년 1월부터 300억원 미만 모든 적격심사 대상 공사로 넓힌다.

조달청은 내년 1분기 물품·용역 심사기준 개정을 추진한다. 재정경제부는 내년 상반기 지역의무공동계약 기준금액 상향을 위한 국가계약법 시행령과 인구감소지역 제한경쟁 도입을 위한 시행규칙을 개정하고, 시공비율 완화 등은 계약예규 개정으로 추진한다.

rang@newspim.com

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엔비디아, 이틀새 4700억달러 증발했다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 스파이 의혹을 받는 여성 사업가의 불륜 논란이 커지면서, 엔비디아 주가가 이틀 새 시가총액 4700억 달러 이상을 날릴 위기에 몰렸다. 이 여파로 엔비디아는 세계 2위 기업 자리를 마이크로소프트(MS)에 내줬다. 10일(현지시간) 오후 12시 55분 엔비디아는 전장보다 6.32% 급락한 167.37달러를 기록했다.전날 4.3% 떨어진 데 이어서다. 이날 장중 엔비디아는 지난해 6월 이후 처음으로 MS에 시총을 역전당했다.  논란의 중심은 황 CEO와 앨리스 황(중국명 황러)의 관계다. IT 전문매체 디인포메이션은 앨리스 황을 아는 두 명의 관계자를 인용해 황 CEO와의 관계가 최소 75억 달러(약 10조 원)어치의 엔비디아 칩을 중국 기업에 넘기는 것을 도왔다고 이날 보도했다. 보도에 따르면 앨리스 황은 남편·여동생과 함께 중국과 싱가포르에 걸쳐 엔비디아 칩을 사들이는 기업 네트워크를 구축했다. 그 중심에는 중국 기업 상하이 센추리 리통이 있는데, 이 회사는 2023년 엔비디아의 우선 클라우드 파트너 지위를 확보해 칩에 우선 접근할 수 있었다. 미국의 수출 규제로 엔비디아 칩 주문이 막히자, 앨리스 황은 엔비디아 및 유통업체와의 연줄을 이용해 물량을 확보했고, H100·H200과 일부 A100 칩 약 24만 개를 중국으로 들여보낸 것으로 전해졌다. 이 칩들은 결국 알리바바, 텐센트와 중소 중국 AI 연구소들에 공급됐다. 앨리스 황은 센추리 리통과 연결된 싱가포르 등록 기업 메가스피드에서도 임원을 지냈다. 메가스피드는 동남아시아에서 중국으로 넘어간 엔비디아 칩 수출 문제로 미국 당국의 조사를 받아왔다. 디인포메이션은 앨리스 황이 황 CEO와의 관계를 내세워 신뢰도를 높이면서도, 자신의 역할은 모호하게 유지해 증거를 남기지 않았다고 전했다. 이번 의혹은 엔비디아의 지배구조, 수출 규제 준수, 그리고 황 CEO 개인에 대한 과도한 의존을 둘러싼 우려를 키우고 있다. 여기에 AI 인프라에 쏟아붓는 막대한 투자가 충분한 수익으로 돌아올지에 대한 투자자들의 불안까지 겹쳤다. 엔비디아 이사회는 지난 일요일 내부 조사에 착수했다. 미 연방수사국(FBI)은 63세의 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이었는지 조사하고 있다. 황 CEO는 직원들에게 아내에게 부정을 저질렀다고 인정했으나, 관계에 대한 구체적 설명은 하지 않았다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.11 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-11-11 03:02
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美연준 내달 '빅스텝' 가능성...물가는? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국의 10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서, 연방준비제도(Fed)가 다음 달 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(%p) 올릴 수 있다는 관측에 불이 붙었다. 근원물가가 연준 핵심 인사가 '빅스텝(0.5%포인트 인상)'의 기준으로 제시한 수준을 넘어선 데다, 물가 상승세가 경제 전반으로 번지는 조짐까지 보였기 때문이다. 10일(현지시간) 미 노동부 노동통계국(BLS)에 따르면 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 올랐다. 에너지 물가가 진정되며 9월 0.6%보다는 상승폭이 줄었지만, 로이터가 집계한 전문가 전망치(0.3%)는 웃돌았다. 변동성이 큰 식품·에너지를 뺀 근원(core) CPI는 9월에 이어 두 달 연속 0.3% 올라, 역시 예상치(0.2%)를 넘어섰다. 지난해 미 연방정부 셧다운으로 2025년 10월 물가 자료가 수집되지 못해, 이번엔 전년 대비 상승률은 공개되지 않았다. 앞서 9월 연간 소비자물가 상승률은 3.7%로, 연준 목표치 2%를 크게 웃돌았다. 지난해 트럼프 행정부가 시행한 수입 관세에 더해, 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 유가를 밀어 올리며 생활비를 끌어올리고 있다. 이날 시장이 더 크게 반응한 것은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언 때문이다. 간밤 런던에서 열린 킹스비즈니스스쿨·머니매크로금융학회 주최 콘퍼런스에서 월러 이사는 "물가가 우리 목표에서 멀어지기 시작하는 것처럼 보인다"며 "가까워지는 게 아니다"고 지적했다. 그러면서 "그렇다면 통화정책을 더 공격적으로 해야 한다"며 "9월 대비 근원 소비자물가가 0.3% 이상 오르면 더 강한 정책 대응이 필요할 수 있다"고 판단했다. 그럴 경우 12월 회의에서 0.5%p 인상을 고려해야 한다고도 강조했다. 연준의 다음 회의는 내달 8~9일이다. 크리스토퍼 월러 연준 이사.[사진=블룸버그통신] 2021.10.21 mj72284@newspim.com 월러 이사는 더 작은 폭의 인상에 그치는 것은 위험하다고 봤다. 그는 "물가가 너무 높고 전방위로 확산하는 상황에서, 작은 인상에 머무르면 인플레이션을 잡겠다는 연준의 신뢰가 손상될 수 있다"고 말했다. 0.25%p 인상이 사실상 확실시된 가운데, 10월 근원물가가 월러 이사의 '0.3%' 기준을 충족하자 더 큰 폭의 인상에 대한 베팅이 빠르게 쌓였다. CPI 지표와 월러 이사의 발언은 미 국채 시장에 강한 매도세를 불러왔다. 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 13bp(1bp=0.01%p) 급등한 4.68%, 벤치마크인 10년물 금리는 7.6bp 오른 4.94%를 기록했다. 2년물 금리는 2025년 4월 초 이후 최대폭으로 올랐다. 국채 금리와 가격은 반대로 움직인다. 전문가들은 12월 인상은 기정사실이 됐고, 이제 폭이 관건이라고 본다. 에드워드존스의 제임스 매캔 선임 이코노미스트는 "또 한 번 예상을 웃돈 물가로 근원 인플레이션이 다시 가속하는 조짐을 보여 기저 물가 압력이 다시 쌓이고 있다는 우려를 키운다"며 "대부분의 시장 참가자가 12월 0.25%p 인상을 예상해왔는데, 이번 지표로 그것이 최소한의 조치로 굳어졌다. 이제 더 큰 논쟁은 연준이 0.5%p로 더 공격적으로 움직여야 하느냐다"라고 말했다. 스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석시장이코노미스트는 "월러 이사가 사실상 12월 0.5%p 인상의 문을 열어뒀다"며 "이 수치는 인플레이션이 여전히 문제라는 것을 시사해 금리는 더 오를 가능성이 크다"고 짚었다. 다만 그는 "(도널드) 트럼프 대통령이 전쟁이 곧 끝날 것이고 추가 공습도 없을 것임을 분명히 하고 있어, 유가가 현 수준을 유지하면 30~40일 안에 물가가 낮아지기 시작할 수 있다"고 판단했다. 반면 테미스트레이딩의 조 살루치 파트너는 0.5%p 인상에는 선을 그었다. 그는 "예상보다 뜨거워 일부가 멈칫하게 만들었고, 한 연준 이사는 물가가 높으면 연말까지 0.5%포인트 인상을 할 수 있다고 시사했다"면서도 "지금으로선 그건 과하고, 0.25%p 인상이 유력해 보인다"고 설명했다. 그러면서 "물가와 금리가 높게 유지되면 차입에 의존하는 기업들의 실적을 압박해 결국 주가에 반영될 것"이라고 내다봤다. 한편 애넥스자산운용의 브라이언 제이컵슨 수석경제전략가는 이번 물가의 새로운 동인으로 인공지능(AI)을 지목했다. 그는 "헤드라인 물가만 높은 게 아니라 유가 충격이 근원물가에까지 스며들었다"며 "연준의 새로운 걱정거리는 유가가 아니라 배관공과 전기기사를 고용하는 비용"이라고 말했다. AI 데이터센터 건설 붐이 숙련 인력 수요를 밀어 올려 물가를 자극한다는 얘기다. 이날 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재와 미셸 보먼 연준 감독담당 부의장의 발언도 예정돼 있어, 시장은 추가 매파 신호 여부를 주시하고 있다.   mj72284@newspim.com 2026-11-11 02:41

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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