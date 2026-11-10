[프로야구] LG, 유원상·최성훈 코치 영입...투수 코치진 전면 교체

AI 핵심 요약beta
- LG 트윈스는 10일 유원상·최성훈 코치와 계약했다
- 두 코치는 보직을 정하지 않고 친정팀 지도자로 합류했다
- 두 코치는 통영 퓨처스 마무리 훈련에서 첫 일정을 시작했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 과거 LG 트윈스 불펜을 지켰던 유원상과 최성훈이 코치로 친정팀에 돌아온다. LG 구단은 10일 유원상, 최성훈 코치와 계약 체결을 공식 발표했다. 보직은 추후 결정될 예정이며, 두 코치는 LG에서 프로 지도자 생활을 시작하게 됐다.
LG는 올 시즌 주축 선수들의 줄부상 여파 속에 정규시즌을 4위로 마쳤다. 이어 KIA 타이거즈와의 준플레이오프에서 3연패로 탈락하며 아쉬움을 삼켰다. 시즌 종료 후 LG는 마운드 지도자진 개편에 나섰다. 김광삼 1군 투수코치가 한화 이글스로 자리를 옮겼고 신재웅·장진용 코치와 재계약을 포기하며 투수 코치진을 전면 교체했다.
두 신임 코치는 선수 시절 LG에서 한솥밥을 먹은 인연이 깊다. 2006년 한화 1차 지명으로 데뷔한 유원상 코치는 2011년 LG로 이적한 뒤 핵심 구원투수로 활약했다. NC 다이노스와 KT 위즈를 거쳐 2021년 은퇴한 뒤 2023년 여자 야구 대표팀 투수 코치를 지냈다.
2012년 신인 드래프트 전체 16순위로 LG에 입단한 최성훈 코치는 통산 299경기 중 269경기를 LG에서 뛴 원클럽맨 출신이다. 2020년부터 3년 연속 45경기 이상 등판했고 2022년에는 평균자책점 2.16으로 불펜의 축을 이뤘다. 2023시즌 후 2차 드래프트로 삼성 라이온즈에 이적해 선수 생활을 마감했다.
유원상과 최성훈 코치는 계약 발표 당일 퓨처스(2군) 마무리 훈련이 진행 중인 경남 통영 산양스포츠파크에 합류해 지도자로서 첫 공식 일정에 들어갔다.
psoq1337@newspim.com