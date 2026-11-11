"수험생은 스마트 안경 소지만 해도 부정행위 간주"…대학가, AI 안경 지침 확산

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대학가, 스마트 안경 부정행위 방지 지침 마련

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대학가에서 스마트 안경을 쓰고 부정행위를 하는 일이 잇달아 발생하면서 감독과 대응책에 대한 고민이 깊어지고 있다.

11일 서울 주요 대학가에 따르면 인공지능(AI) 안경을 쓰고 부정행위를 하는 사건이 잇따라 발생하고 이에 관한 경찰 고소가 잇따르는 가운데 대학가들은 가이드라인 마련에 나섰다.

오라이언과 손목밴드 [사진=업체 제공]

성균관대학교는 최근 수험생을 대상으로 한 스마트 안경 관련 지침을 마련했다. 성균관대는 수험생 대상으로는 스마트 안경을 소지하기만 해도 부정행위로 간주한다는 방침이다.

경희대학교에서는 학생들에게 전자기기 사용 불가에 대해 안내하고 있다. 경희대 입학처에서 스마트 안경과 관련해 수험생 중 몸에 소지한 상태로 적발될 경우 부정행위로 간주하고 있다. 스마트 안경 사용 적발 시 경희대는 3년간 본교 지원이 불가하다.

서울여자대학교에서도 수험생 대상으로는 스마트 안경을 소지만 해도 부정행위로 처리하고 있다. 단, 가방에 소지는 가능하다.

한성대학교도 수험생을 대상으로 스마트 안경을 소지만 해도 부정행위로 간주하고 있다.

한국외국어대학교는 교육부 지침을 반영해 논술 고사 전 보안을 강화한다는 방침이다.

서울시립대학교는 스마트 안경을 이용한 부정행위가 적발된 수험생에게 '모든 전형 3년 응시 제한' 조치를 적용하기로 했다.

이달 기준 국내 AI 안경 판매 시장은 유통 채널이 빠르게 확대되는 추세다. 과거에는 해외 직구나 일부 전문 온라인몰을 통해 구매하는 경우가 많았지만, 최근에는 백화점·대형마트·통신사 온라인몰·오픈마켓까지 판매처가 늘어나고 있다.

옴디아에 따르면 올 상반기 메타의 AI 안경 출하량은 340만 대로 글로벌 시장 점유율 81.3%를 차지했다. 지난달 21일 기준 네이버의 'AI 스마트 안경' 월간 검색량은 약 1만6640건으로 집계됐다.

'AI 안경'은 실시간 길 안내와 번역 등 다양한 기능을 제공하는 웨어러블 기기다. 일반 안경과 비슷한 형태지만 카메라와 마이크 등이 탑재돼 착용자가 보는 장면을 촬영하거나 음성을 인식할 수 있다. AI 안경을 이용한 부정행위는 이를 악용해, AI 안경을 착용한 채로 시험 문제를 촬영하고 문제에 대한 답이 렌즈 화면에 뜨면 답안을 작성하는 형식이다.

교육부는 지난달 수능 도중 스마트 안경 적발 시 곧바로 형사고발하고 응시 자격을 3년간 정지하는 고강도 제재 방침을 내놓았다. 교육부는 스마트 안경 관련 부정행위를 행위 유형에 따라 구분했다.

시험 중 스마트 안경 등 스마트 기기를 사용하거나 착용한 경우에는 '부정행위 3호'에 해당해 중대한 부정행위로 처리된다. 반면 스마트 안경을 사용하지 않고 단순히 반입하거나 소지한 경우에는 '부정행위 9호'를 적용해 경미한 부정행위로 처리하도록 했다. 감독관의 확인 요구에 불응하면 심의를 거쳐 부정행위 3호에 준하는 중대한 부정행위로 조치할 수 있도록 했다.

익명을 요청한 대학교 입학처 관계자는 "어떻게 (스마트 안경 관련) 가이드 라인을 마련해야 할지 고민이다. 대학별로 지침이 다 다르고, 학교 입장에서는 부정행위자를 일일이 걸러내는 것도 골치 아픈 현실"이라고 말했다.

yuniya@newspim.com