창원시, 강성진 신임 노사조정정책관 임용…"노사 소통 강화"

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 10일 강성진 씨를 신임 노사조정정책관으로 선발했다
- 강 정책관은 노동위원회와 민주노총 등에서 현장 경험을 쌓았다
- 시는 노사 소통을 강화해 기업 유치와 일자리 창출을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안정된 노사관계 기업 유치 기여
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 노동 현장 전문가를 앞세워 노사 소통과 협력 강화에 나선다.
시는 공개 전형을 거쳐 강성진 씨를 신임 노사조정정책관으로 선발하고 오는 13일 임용할 예정이라고 10일 밝혔다.
이번 인사는 변화하는 노동환경에 대응하고 노사관계를 안정화하기 위한 조치다.
강 신임 정책관은 2000년부터 2014년까지 14년간 경남지방노동위원회 근로자위원으로 활동했다. 이후 민주노총 경남지역본부 조직국장과 민주노총 화물연대 사무국장을 맡으며 노동계 전반을 경험했다.
시는 강 신임 정책관의 노동현장 경험과 노동계 인적 네트워크를 바탕으로 노사 간 입장 차이를 줄이고 협력 관계를 구축할 것으로 기대하고 있다. 노동조합과 시정 사이를 연결하는 소통 창구 역할도 맡길 계획이다.
시는 노사관계가 안정돼야 기업 유치와 일자리 창출이 가능하다는 판단 아래 노사 상생 행정을 강화하겠다는 방침이다. 이를 통해 '기업하기 좋은 도시' 조성을 추진하겠다는 것이다.
강기윤 시장은 "현장 경험이 풍부한 노사조정정책관 임용을 통해 노사 간 소통과 협력으로 안정적인 노사관계가 구축되기를 기대한다"고 말했다.
news2349@newspim.com