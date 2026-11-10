이소라, 전 소속사 대표 상대 음반 저작인접권 압류…'바람이 분다' 등 45곡 대상

AI 핵심 요약beta
- 이소라는 10일 전 소속사 대표를 상대로 45곡의 권리 압류를 신청했다
- 법원은 지난 2월 13일 음반 관련 저작인접권 압류명령을 인용했다
- 압류 대상에는 ‘바람이 분다’ 수록 앨범 등 정규 음반 권리가 포함됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 이소라가 전 소속사 대표를 상대로 대표곡 '바람이 분다'를 포함한 45곡의 음반 관련 저작인접권 압류명령을 받아냈다.
10일 스포츠경향에 따르면 이소라는 지난 2월 인천지방법원에 전 소속사 대표 A씨를 상대로 음반 관련 저작인접권 압류명령을 신청했다. 법원은 같은 달 13일 해당 신청을 인용했다.
압류 대상에는 대표곡 '바람이 분다'가 수록된 정규 6집 '눈썹달'을 비롯해 정규 7·8집과 리메이크 음반 등에 관한 권리가 포함됐다. 이번 결정으로 A씨는 해당 권리를 임의로 처분할 수 없게 됐다. 다만 압류명령은 권리 처분을 제한하는 조치로, 저작인접권의 최종 귀속 주체가 확정된 것은 아니다.
A씨는 그동안 이소라의 음반 및 공연 활동에 관여해 온 인물로 알려졌다.
이와 관련해 이소라의 현 소속사 마레힘 엔터테인먼트는 이날 공식 입장문을 통해 "오랜 시간 함께해 온 전 소속사였지만, 여러 상황을 종합적으로 고려한 결과 더 이상 신뢰관계를 유지하기 어렵다고 판단했다"며 "아티스트의 정당한 권리와 음악적 자산을 보호하기 위해 필요한 법적 절차를 진행하고 있다"고 밝혔다. 이어 "확인되지 않은 사실에 대한 추측이나 확대 해석은 자제해 달라"고 당부했다.
한편 1993년 보컬그룹 '낯선 사람들'로 데뷔한 이소라는 1995년 솔로 가수로 전향했다. 이후 '난 행복해', '제발', '바람이 분다' 등 다수의 곡을 발표하며 사랑받았다. 지난 7월에는 2019년 발표한 '신청곡' 이후 약 7년 만에 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게'를 발매했다.
최근에는 MBC '놀면 뭐하니?'의 '95 서울가요제' 프로젝트에도 출연해 거미와 함께 무대를 꾸몄다.
moonddo00@newspim.com