[프로야구] 고영표 "팬 여러분 마음 다치게해 죄송" SNS에 사과 글

AI 핵심 요약beta
- 고영표와 안현민이 10일 한국시리즈 준우승에 사과했다
- 두 선수는 부족한 경기력을 반성하며 내년 재도전을 다짐했다
- KT는 정규시즌 1위 뒤 삼성에 1승4패로 통합 우승을 놓쳤다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국시리즈(KS) 우승 트로피를 놓친 KT 위즈의 투타 핵심 고영표와 안현민이 팬들에게 사과의 뜻을 전했다.
고영표는 10일 개인 소셜미디어를 통해 "팬 여러분의 마음을 다치게 한 것 같아 죄송할 따름이다"며 "팬들에게 보여드려선 안 될 경기력이었다"고 사과했다. 이어 "상심이 크실 팬들에게 위로를 전하고 싶다"며 "내년에는 더 나은 경기력으로 돌아오겠다"고 다짐했다.
팀의 간판타자 안현민도 같은 날 "함께 꿨던 꿈이 눈앞에 있었기에 죄송한 마음이 크다"며 "실력이 부족했고 아쉬움과 책임감을 절감한다"고 적었다. 이어 "내년에는 아름다움만 남을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
KT는 2026 KBO 정규시즌에서 90승 5무 49패(승률 0.647)를 거두며 2위 삼성 라이온즈를 8경기 차로 따돌리고 정규시즌 정상에 올랐다. 그러나 한국시리즈에서 삼성에 1승 4패로 무너지며 통합 우승이 무산됐다.
KS 일정을 마친 KT 선수단은 휴식에 돌입한 뒤 유망주 중심의 마무리 캠프에 나선다. 국가대표팀에 발탁된 안현민은 10일 아시아프로야구챔피언십(APBC) 출전을 위해 일본 도쿄로 출국했다.
psoq1337@newspim.com