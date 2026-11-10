안양시 '하반기 적극행정 우수공무원·공공기관 직원' 선발

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 10일 2026년 하반기 적극행정 우수공무원과 우수직원을 선발했다
- 우수사례 30건 중 공무원 9건과 공공기관 5건을 수상 대상으로 확정했다
- 최우수상은 박종진 주무관과 주거복지팀, 이효성 안양도시공사 과장이 받았다
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공무원 개인 최우수 박종진 주무관
최대호 시장 "창의적 도전 환경 만들 것"
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 적극적으로 일하는 공직 문화 조성을 위해 '2026년 하반기 적극행정 우수공무원 및 공공기관 우수직원'을 선발했다고 10일 밝혔다.
시는 시민·직원 설문조사와 실무심사를 거쳐 접수된 30건의 우수사례 중 14건(공무원 9건, 공공기관 5건)을 본선에 올린 뒤 적극행정위원회의 최종 심사를 통해 수상 등급을 확정했다.
공무원 개인 부문 최우수상은 비산포일 통합정수장 현대화 사업 중 굴착 부산물을 매각 가능한 공유재산으로 전환해 처리비 절감 및 세외수입 확보 등 총 5억 3779만 원의 재정 효과를 거둔 수도시설과 박종진 주무관이 차지했다.
개인 우수상에는 하수과 김태완 팀장과 만안구 민원봉사과 이성욱 주무관이, 장려상에는 감사관 김영표 주무관·인공지능전략사업단 신희원 주무관·공공시설과 정호남 팀장이 이름을 올렸다.
공무원 팀 부문 최우수상은 민관 협력으로 주거취약계층의 공공임대주택 입주를 지원한 주택과 주거복지팀이 받았다. 팀 우수상은 체육과 생활체육팀·체육시설팀이, 장려상은 인공지능정책과 인공지능플랫폼팀이 선정됐다.
공공기관 개인 부문 최우수상은 안양농수산물도매시장 옆 주차장 노후 관리동을 철거·주차면을 증설해 유지관리비 절감 및 수입 창출 기반을 마련한 안양도시공사 이효성 과장이 수상했다. 이어 안양시인재육성재단 신유민 주임이 우수상을, 안양도시공사 김혜란 과장이 장려상을 받았다. 공공기관 팀 부문은 안양도시공사 가로보안등팀(우수상)과 종량제팀(장려상)이 수상의 영예를 안았다.
선정된 우수공무원에게는 인사가점, 성과상여금 최고등급, 포상금 등 인센티브가 제공되며 공공기관 우수직원에게는 안양시장 상장이 수여된다.
최대호 안양시장은 "적극행정은 관행을 넘어 더 나은 해결책을 찾하려는 공직자의 고민과 실천에서 시작된다"며 "앞으로도 직원들이 창의적으로 도전하고 적극적으로 일할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com