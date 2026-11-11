[르포] "독산동만 데이터센터 몰아넣나"…AI가 만드는 지역 불균형

서울 주택가까지 파고든 데이터센터…화재·소음 우려에 주민 반발

기업·통신망 몰린 수도권 선호…준공업지역 활용해 건설 추진

올해 전기사용 신청 81% 수도권 집중…전력망 부족에 사업 차질

美 중간선거서도 건설 반대 표심…전기요금·용수 부담 쟁점 부상

AI 인프라 수요 확대에도 입지 난항…주민 수용성·이익 공유 관건

[서울=뉴스핌] 서영욱, 심재민 기자 = 9일 오전 서울 금천구 독산동. 아파트 단지 옆 데이터센터 신축 공사장에는 대형 타워크레인이 솟아 있었다. 인공지능(AI) 산업 성장에 필수적인 시설이지만 인근 주민들의 반응은 냉담했다. 현장에서 만난 80대 여성은 "데이터센터가 물과 전기를 많이 쓰고 바로 옆에 아파트도 있는데 주민들이 반대해도 소용이 없다"며 "이사도 못 가고 속상하다"고 토로했다.

독산동 724-4번지에는 수전용량 4.98MW 규모의 데이터센터가 건설되고 있다. 주민 반발로 올해 초 공사가 한때 중단되기도 했다. 인근 151번지 일대에서도 각각 9MW와 9.9MW급 데이터센터 2곳의 건립이 추진되고 있다.

주민들은 화재 발생 시 안전과 냉각설비에서 발생할 수 있는 소음, 진동 등을 우려하고 있다. 독산1동 주거지 데이터센터 반대 비상대책위원회 관계자는 "도로 폭이 8m인데 인도를 제외하면 6m 정도"라며 "주정차 차량도 많고 소방차가 한번 들어오면 회차하기도 어렵다"고 주장했다.

이 같은 사례는 독산동에 국한되지 않는다. 지난해부터 올해 8월까지 수도권에서 신청된 10MW 미만 데이터센터 95건 가운데 70건이 9.5MW 이상 10MW 미만에 집중됐다. 데이터센터 개발사업은 장기 임차 계약과 프로젝트파이낸싱(PF)을 바탕으로 진행되는 경우가 많아 일단 착공하면 사업을 중단하기도 쉽지 않다. 현행 인허가 제도가 허용하는 시설이라도 주민 수용성과 전력 공급 여건을 충분히 확보하지 못하면 지역사회와의 갈등이 투자 위험으로 이어질 수 있다는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 서울 금천구 독산동 일원 데이터센터 건설 현장 전경 2026.11.10 flurry327@newspim.com

◆ 아파트 옆에 왜?…기업 몰린 수도권에 수요 집중

주민 반발에도 서울 주거지 인근에서 데이터센터 건설이 잇따르는 이유는 입지와 경제성에 있다. 데이터센터는 대규모 전력과 통신망이 필요하고, 주요 고객인 기업과 클라우드 사업자가 수도권에 집중돼 있다. 데이터 전송 지연을 줄이고 안정적인 서비스를 제공하려면 고객사와 가까운 입지가 유리하다.

특히 서울에서는 대규모 부지 확보가 어려운 만큼 기존 산업시설이나 유휴부지를 활용한 중소형 데이터센터 개발이 늘고 있다.

실제로 독산동 724-4번지 사업은 기존 폐창고 부지를 활용한 약 1100억원 규모의 개발사업이다. 시행사는 700억원의 프로젝트파이낸싱(PF)을 조달했으며 착공 전 국내 대기업의 임차 계약도 확보한 것으로 알려졌다. 사업자 입장에서는 고객과 임대수익을 확보한 사업을 주민 반발만으로 포기하기 어려운 구조다.

제도적 배경도 있다. 현행 건축법상 데이터센터는 방송통신시설로 분류된다. 토지 용도와 건축·안전 기준 등을 충족하면 건축허가를 받을 수 있으며, 인근 주민의 동의가 일률적인 필수 요건은 아니다.

독산동 151번지 일대 두 사업 부지도 행정상 데이터센터 건축이 가능한 준공업지역이다. 실제 주변에 아파트와 학교가 있더라도 토지의 법적 용도와 건축 기준이 허용하면 사업 추진이 가능하다.

이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수는 "데이터센터는 수요가 있는 곳에 들어서는데 인구와 기업이 수도권에 밀집돼 있다"며 "부지 확보에도 한계가 있어 주거지역 인근에서 입지 갈등이 발생하는 것"이라고 설명했다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆ 수도권 신청 81% 집중…규제 기준 아래로 쏠려



수도권 집중 현상은 통계에서도 확인된다. 최기상 더불어민주당 의원이 한국전력에서 제출받은 자료에 따르면 올해 1~8월 전국 데이터센터 전기사용 신청 89건 가운데 72건(80.9%)이 수도권에 몰렸다. 서울 신청은 지난해 11건에서 올해 8월까지 51건으로 늘었다.

반면 전력 공급 여건은 녹록지 않다. 수도권에서 전력계통영향평가를 받은 27건 가운데 19건(70.4%)이 통과하지 못했다.

특히 평가 기준인 10MW 바로 아래에 신청이 집중되는 현상도 나타났다. 지난해부터 올해 8월까지 수도권의 10MW 미만 데이터센터 전기사용 신청 95건 중 70건(73.7%)이 9.5MW 이상 10MW 미만이었다.

독산동 151번지 일대 두 시설도 각각 10MW에 미치지 않아 개별적으로는 전력계통영향평가 대상이 아니지만 합산 수전용량은 18.9MW에 이른다. 인접 시설의 누적 영향을 살펴야 한다는 지적이 나오는 이유다.

데이터센터의 지역경제 기여도 역시 논란이다. 안광섭 세종대 경영학부 겸임교수는 "데이터센터는 넓은 부지를 사용하는 데 비해 상시 고용 인원이 적어 일반 공장과 같은 일자리 창출 효과를 기대하기 어렵다"며 "국내에서는 주민 반발 이전에 입지 조건과 사업성 문제로 프로젝트가 무산되는 경우도 있다"고 지적했다.

주민 반발이 커지자 제도 개선도 추진되고 있다. 서울시의회에서는 데이터센터 건축 제한을 제2·3종 일반주거지역까지 확대하고 준공업지역에서도 지자체가 입지를 제한할 수 있도록 관련 법령과 조례를 개정하는 방안이 발의됐다. 금천구도 주민참여형 검토체계를 마련해 신규 건축허가 과정에서 주민 의견을 고려하겠다는 입장이다.

◆ 미국도 주민 반발…중간선거서 건설 제한 표심

이러한 갈등은 미국에서도 벌어지고 있다. 미국에서는 대규모 데이터센터의 전력·용수 사용과 전기요금 부담이 주요 쟁점이다.

지난 3일 치러진 미국 중간선거에서도 주민 반대 여론이 확인됐다. 미국 10개 주의 데이터센터 관련 주민투표 41건 가운데 40건에서 건설 제한을 지지하거나 개발 촉진 방안을 거부하는 결과가 나왔다.

미국 데이터센터 투자가 집중된 텍사스에서는 민주당 소속 지나 히노호사 주지사 당선인이 주민 보호 법안이 마련될 때까지 신규 데이터센터 승인을 중단하겠다는 입장을 밝혔다. 공화당 소속 그레그 애벗 현 주지사도 앞서 전력망 연결과 환경 인허가의 일부 절차를 일시 중단한 상태다.

이 교수는 "한국은 지자체장들이 세수나 일자리 차원에서 데이터센터를 유치하려는 의지가 강한 편"이라며 "주민들이 환경 문제를 우려한다는 공통점은 있지만 미국은 전력과 용수 부담이 더 큰 정치적 쟁점으로 떠오르고 있다"고 분석했다.

안 교수는 "한국은 전기요금 체계상 데이터센터가 전력 비용에 미치는 영향을 일반 가정에서 직접 체감하기 어려운 측면이 있다"고 설명했다.

NHN 팩토리X 서울 내부 전경 [사진=NHN]

◆ 건설 속도 늦어져도 수요 지속…주민 수용성 관건

전문가들은 미국의 규제 강화가 데이터센터 수요 자체를 위축시키기보다는 건설 지역과 투자 조건을 바꾸는 계기가 될 것으로 보고 있다.

미국 클라우드 기업 코어위브는 히노호사 당선인에게 서한을 보내 주민들에게 혜택이 돌아가는 데이터센터 개발 원칙에 공감하며 협력하겠다는 뜻을 밝혔다. 주민 보호와 기업 투자를 양립시키려는 움직임이다.

이 교수는 "미국에서 데이터센터 건설이 중단되거나 지연될 수 있지만 수요 자체가 없어지는 것은 아니다"며 "공급이 한국을 포함한 아시아 지역으로 분산될 가능성도 있다"고 전망했다.

다만 국내에서도 전력망 확보와 주민 수용성 문제가 해결되지 않으면 새로운 투자 수요를 받아들이기 어렵다. 미국의 신규 데이터센터 건설 지연이 장기화하면 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 서버용 반도체 수요 증가 속도에도 변수가 될 수 있다.

안 교수는 "미국도 AI 산업의 중요성을 알기 때문에 데이터센터를 무조건 못 짓게 하지는 않을 것"이라며 "기업이 주민들에게 돌아갈 혜택을 늘리고 추가 비용을 부담하면서 건설 속도를 조절하는 방향으로 갈 것"이라고 내다봤다.

이 교수 역시 "데이터센터가 들어서더라도 주민들의 권리와 이익이 침해되지 않는다는 점을 충분히 설명하고 예상되는 손실에는 보상책을 마련해야 한다"고 강조했다.

AI 산업 성장으로 수요는 계속 늘어나겠지만, 전력과 부지 확보에 더해 주민들이 받아들일 수 있는 입지와 이익 공유 방안을 마련하는 것이 데이터센터 확충의 새로운 과제가 되고 있다.

syu@newspim.com