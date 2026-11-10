[프로야구] KS 우승 삼성, PS 배당금 최대 50억 수령...KT보다 많아

AI 핵심 요약beta
- 삼성 라이온즈가 10일 한국시리즈 우승으로 약 33억6000만원을 확보했다.
- 올해 포스트시즌 14경기가 매진돼 입장 수입은 140억원을 넘을 전망이다.
- 삼성은 모기업 보너스까지 더하면 최대 약 50억4000만원을 받게 된다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 12년 만에 한국시리즈(KS) 정상을 탈환한 삼성 라이온즈가 정규시즌 1위 KT 위즈를 넘어 올해 가을야구 최고의 배당금 대박을 터뜨릴 전망이다.
올해 포스트시즌은 와일드카드 결정전부터 KS 5차전까지 14경기 전 경기가 매진됐다. 누적 관중 29만 9600명을 기록하며 전체 입장 수입은 140억 원을 돌파할 것으로 집계됐다.
KBO 리그 규정에 따라 구단 인수 및 경기 진행 제반 비용(약 40~45%)을 제외한 약 84억 원이 포스트시즌 진출 5개 팀에 배당금으로 지급된다. 정규시즌 1위 팀이 전체 배당금의 20%(약 16억 8000만 원)를 먼저 챙기고 남은 금액의 50%를 KS 우승 팀이 가져간다.
이에 따라 KS를 제패한 삼성은 우승 배당금으로만 약 33억 6000만 원을 확보했다. 반면 KT는 정규시즌 1위 수령액과 KS 준우승 배당금(24%, 약 16억 1280만 원)을 합쳐 총 32억 9280만 원을 받게 되어 삼성이 수령액에서 KT를 앞선다.
여기에 모기업 보너스까지 더해진다. KBO 규정에 따라 우승 팀 모기업은 배당금의 최대 50%(약 16억 8000만 원)까지 보너스로 지급할 수 있다. 보너스 상한선을 채울 경우 삼성이 손에 쥐는 최대 금액은 약 50억 4000만 원까지 늘어난다.
플레이오프에서 탈락한 KIA 타이거즈는 약 9억 4080만 원, 준플레이오프에서 짐을 싼 LG 트윈스는 약 6억 480만 원, 와일드카드 결정전 패배 팀 두산 베어스는 약 2억 160만 원의 배당금을 수령할 예정이다.
psoq1337@newspim.com