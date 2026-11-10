전주시·전북도, 전북금융타운 조성 '협력체계' 강화

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 10일 전북도와 전북금융타운 조성 협력방안을 논의했다
- 양 기관은 금융센터 건립에 필요한 인허가 절차와 행정 지원을 점검했다
- 전주시는 금융타운 조성이 제3금융중심지 지정에 도움이 될 것으로 기대했다
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컨벤션·MICE산업 연계 방안 논의…제3금융중심지 지정 기반 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시는 제3금융중심지 지정의 핵심 기반이 될 전북금융타운의 원활한 조성을 위해 전북특별자치도와 행정 협력 방안을 논의했다고 10일 밝혔다.
시는 이날 시청 별관에서 전북특별자치도 관계자와 시 관련 부서 실무진이 참석한 가운데 기관·부서 간 업무협의회를 개최했다.
이번 회의는 만성지구 일대에서 추진 중인 전북국제금융센터(JIFC)와 오라이언자산운용 컨소시엄의 금융타운 건립 사업이 본격화됨에 따라 예상되는 행정 절차를 사전에 점검하고 신속한 사업 추진을 위한 협력 방안을 공유하기 위해 마련됐다.
참석자들은 금융타운 조성에 필요한 관련 법규와 인허가 절차를 검토하고, 단지 내 컨벤션 시설과 연계한 MICE산업 및 지역 인프라 시너지 창출 방안을 논의했다.
아울러 신속하고 안전한 공사 추진을 위한 행정 지원 방안 등 사업의 속도감 있는 진행을 위한 구체적인 협력 과제도 살폈다.
전주시는 그동안 글로벌 금융도시로 도약하기 위해 자산운용사 등 40여 개 금융기관의 전주사무소 개소를 지원하고 지니포럼(GENIE Forum) 개최 등 금융 인프라 확충에 힘써왔다.
시는 전북금융타운 조성이 가시화되면서 이러한 노력이 향후 제3금융중심지 지정과 관련 법령에 따른 지정 요건 충족에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
lbs0964@newspim.com