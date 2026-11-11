전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.11 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

46조 빚 짊어진 도로공사…'학계 출신' 유정훈 사장 재무구조 개선할까

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국도로공사는 11일 상반기 순이익이 11.6% 감소하고 이자비용이 영업이익을 웃돌았다
  • 한국도로공사는 올해 말 부채비율이 100.4%까지 상승할 것으로 예상했다
  • 유정훈 사장은 차입 관리와 휴게소 직계약 개편을 통한 수익성 확보 과제를 안았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 순이익 11.6% 감소
통행료 동결 속 건설·안전투자 부담
휴게소 직계약 개편 본격화
가격 낮추고 수익성도 확보해야

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국도로공사의 이자비용이 영업이익을 웃돌고 순이익도 감소하면서 교수 출신인 유정훈 사장의 재무관리 역량이 시험대에 올랐다. 통행료 동결과 안전투자 확대 속에서 차입 부담을 관리하는 동시에 정부가 추진하는 휴게소 직계약 개편도 안착시켜야 하는 상황이다.

교통정책 분야에서 쌓은 전문성을 비용 통제와 재원 확보로 연결하고, 휴게소 가격·서비스 개선과 수익성 확보라는 과제를 어떻게 조율할지가 경영 성과를 가를 전망이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 상반기 순익 감소…올해 말 부채비율 100% 돌파 예고

11일 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO)에 따르면 한국도로공사의 올해 상반기 매출은 3조5243억원으로 전년 동기보다 8.9% 감소했다. 영업이익은 4621억원으로 6.0% 증가했지만 순이익은 408억원으로 11.6% 줄었다.

이자비용은 지난해 상반기 4165억원에서 올해 4936억원으로 18.5% 증가했다. 영업이익보다 이자비용이 315억원 더 많았다.

고속도로 건설과 시설개량에 필요한 재원을 빌려 마련하면서 차입 부담이 누적되고 있다. 상반기 사채 발행액은 3조7381억원으로 상환액 2조719억원보다 80.4%(1조6662억원) 많았다. 6월 말 부채는 46조819억원으로 지난해 말보다 3.5%(1조5450억원) 증가했다.

공사는 올해 말 부채비율이 지난해 말 95.6%에서 100.4%로 상승할 것으로 예상했다. 2030년에는 부채 56조6804억원, 부채비율 108.8%에 이를 전망이다. 

순이익을 뒷받침하는 휴게시설 사업은 반대로 둔화하고 있다. 휴게시설 임대수익은 2024년 2694억원에서 지난해 2532억원으로, 임대이익은 1442억원에서 1245억원으로 줄었다. 공사는 휴게소·주유소 임대이익 둔화와 운영구조 개편 등을 반영해 올해 순이익 전망을 종전 1161억원에서 668억원으로 낮췄다.

도로공사 관계자는 "경영목표 달성을 위해 최우선적인 투자를 하되 효율적 예산집행으로 재무건전성을 확보하겠다"며 "이를 위해 사업 우선순위 조정, 예산집행 관련 제도개선 등 지출절감 노력 고속도로 접근성·편의성 향상을 통한 수익성 강화를 병행할 것"이라고 말했다.

◆ 돈 쓸 일 많은데 수입은 제자리…부채 감축, 도공 혼자 될까

공사는 불가피한 지출 증가에도 이를 충당할 수입은 제한된 구조를 맞닥뜨린 상황이다. 올해부터 2030년까지 도로건설과 시설개량, 유지관리에 총 34조6292억원을 투입할 계획이다. 이 가운데 도로건설은 15조2782억원, 시설개량과 유지관리는 각각 6조7463억원과 12조6047억원이다. 

노후 도로와 구조물이 늘고 신설노선 개통으로 관리 구간도 길어지면서 유지·보수 부담이 커지고 있다. 연간 유지관리 지출은 올해 2조3125억원에서 2030년 2조6515억원으로 14.7%(3390억원) 증가할 것으로 예상된다. 포장파손 사고 예방과 노후 구조물 개량 등 안전에 직결되는 지출은 재무 부담을 이유로 줄이기 어려운 항목이다.

반면 재정고속도로 통행료는 2015년 12월 인상 이후 동결돼 있다. 지난해 통행료 수입은 4조4024억원으로 2022년 4조2027억원보다 4.8%(1997억원) 늘어나는 데 그쳤다. 공사비와 유지관리비가 늘어도 요금을 조정해 재원을 확보하기 어려운 구조다.

정부 정책에 따른 통행료 감면도 공사가 부담한다. 명절 무료통행 등 각종 감면액은 지난해 4712억원으로 통행료 수입의 약 10% 수준이다. 이용자의 교통비를 낮추는 공익적 역할을 수행하지만 그만큼 투자와 부채 상환에 활용할 수 있는 수입은 줄어든다.

공사는 통행료와 휴게시설 임대수익으로 현금성 도로운영비와 이자비용을 충당한다는 재무관리 원칙을 유지한 바 있다. 운영비와 이자를 지급하면서 대규모 건설·시설개량 재원까지 확보해야 해 차입을 단기간에 줄이기는 쉽지 않은 상황이다.

유 사장 또한 지난 9월 기자간담회에서 "공기업은 정부와 국민이 요구하는 사업을 수행하는 과정에서 부채가 늘어날 수도 있다"며 "단순히 부채비율 증감만으로 경영 성과를 판단하기는 어렵다"고 말했다. 

◆ 유정훈 사장 경영 시험대…휴게소 혁신·수익 증대 다 잡을까

지난 6월 취임한 유 사장은 아주대 교통시스템공학과 교수와 대한교통학회장 등을 지낸 교통 전문가다. 상반기는 취임 전 기간에 해당해 하반기부터 본격적으로 정책·연구 분야에서 쌓은 전문성을 투자 우선순위 조정과 비용 통제, 재원 확보로 연결해야 한다는 과제가 주어졌다.

유 사장의 경영능력 역시 부채 증감뿐 아니라 필수 투자를 유지하면서 추가 차입과 이자 부담을 얼마나 억제하느냐를 통해 평가받게 될 전망이다. 자체적으로 줄일 수 있는 비용을 가려내는 동시에 공익적 사업에 필요한 정부 지원을 이끌어내는 협상·조율 능력도 요구된다.

무엇보다 휴게소 개편을 지속 가능한 수익구조로 연결할 수 있느냐가 실적을 가를 것으로 보인다.

정부는 도로공사에서 중간 운영업체를 거쳐 입점업체로 이어지는 다단계 구조를 바꿔 음식 가격을 낮추겠다는 방침을 밝혔다. 도로공사가 입점업체와 직접 계약해 기존 33% 수준이던 수수료 부담을 8~9%로 낮추는 방식이다. 관리비는 별도로 부과한다.

국토부와 도로공사는 지난달 30일부터 여주·대천·군위 등 8개 휴게소의 입점업체 모집에 착수했다. 식당·간식매장과 카페, 편의점 등 10개 사업자를 12월 초까지 선정하고 내년 설 연휴부터 서비스를 선보일 계획이다. 사업자는 음식 가격과 품질, 운영능력 등을 종합적으로 평가해 선정한다. 2000원 이하 커피와 편의점 할인행사 등을 유도하고 재위탁도 금지한다. 

홍지선 국토부 장관은 "직계약으로 입점업체 수수료 부담이 줄어드는 만큼 그 혜택이 이용객에게 돌아가도록 하겠다"며 "국민 눈높이에 맞지 않는 불합리한 관행도 바로잡아 공정하고 신뢰받는 휴게소를 만들어 나가겠다"고 말했다.

문제는 이용자와 입점업체의 부담을 낮추는 과정에서 수익성을 어떻게 유지하느냐다. 공사 순이익은 대부분 휴게소 등 부대사업에서 발생한다. 직계약 확대 범위와 속도, 매출과 관리비 변화가 전체 실적에 영향을 줄 수 있는 만큼 가격 인하 효과와 함께 사업의 수익성을 검증해야 하는 셈이다.

공사는 재무관리계획을 통해 2030년까지 사업 우선순위 조정과 경영효율화 등으로 총 3조7952억원의 자구노력을 추진한다는 방침을 밝혔다. 기관운영비 등을 줄이고 해외사업과 신재생에너지 등으로 수익원을 넓힌다는 구상이다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
엔비디아, 이틀새 4700억달러 증발했다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 스파이 의혹을 받는 여성 사업가의 불륜 논란이 커지면서, 엔비디아 주가가 이틀 새 시가총액 4700억 달러 이상을 날릴 위기에 몰렸다. 이 여파로 엔비디아는 세계 2위 기업 자리를 마이크로소프트(MS)에 내줬다. 10일(현지시간) 오후 12시 55분 엔비디아는 전장보다 6.32% 급락한 167.37달러를 기록했다.전날 4.3% 떨어진 데 이어서다. 이날 장중 엔비디아는 지난해 6월 이후 처음으로 MS에 시총을 역전당했다.  논란의 중심은 황 CEO와 앨리스 황(중국명 황러)의 관계다. IT 전문매체 디인포메이션은 앨리스 황을 아는 두 명의 관계자를 인용해 황 CEO와의 관계가 최소 75억 달러(약 10조 원)어치의 엔비디아 칩을 중국 기업에 넘기는 것을 도왔다고 이날 보도했다. 보도에 따르면 앨리스 황은 남편·여동생과 함께 중국과 싱가포르에 걸쳐 엔비디아 칩을 사들이는 기업 네트워크를 구축했다. 그 중심에는 중국 기업 상하이 센추리 리통이 있는데, 이 회사는 2023년 엔비디아의 우선 클라우드 파트너 지위를 확보해 칩에 우선 접근할 수 있었다. 미국의 수출 규제로 엔비디아 칩 주문이 막히자, 앨리스 황은 엔비디아 및 유통업체와의 연줄을 이용해 물량을 확보했고, H100·H200과 일부 A100 칩 약 24만 개를 중국으로 들여보낸 것으로 전해졌다. 이 칩들은 결국 알리바바, 텐센트와 중소 중국 AI 연구소들에 공급됐다. 앨리스 황은 센추리 리통과 연결된 싱가포르 등록 기업 메가스피드에서도 임원을 지냈다. 메가스피드는 동남아시아에서 중국으로 넘어간 엔비디아 칩 수출 문제로 미국 당국의 조사를 받아왔다. 디인포메이션은 앨리스 황이 황 CEO와의 관계를 내세워 신뢰도를 높이면서도, 자신의 역할은 모호하게 유지해 증거를 남기지 않았다고 전했다. 이번 의혹은 엔비디아의 지배구조, 수출 규제 준수, 그리고 황 CEO 개인에 대한 과도한 의존을 둘러싼 우려를 키우고 있다. 여기에 AI 인프라에 쏟아붓는 막대한 투자가 충분한 수익으로 돌아올지에 대한 투자자들의 불안까지 겹쳤다. 엔비디아 이사회는 지난 일요일 내부 조사에 착수했다. 미 연방수사국(FBI)은 63세의 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이었는지 조사하고 있다. 황 CEO는 직원들에게 아내에게 부정을 저질렀다고 인정했으나, 관계에 대한 구체적 설명은 하지 않았다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.11 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-11-11 03:02
사진
美연준 내달 '빅스텝' 가능성...물가는? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국의 10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서, 연방준비제도(Fed)가 다음 달 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(%p) 올릴 수 있다는 관측에 불이 붙었다. 근원물가가 연준 핵심 인사가 '빅스텝(0.5%포인트 인상)'의 기준으로 제시한 수준을 넘어선 데다, 물가 상승세가 경제 전반으로 번지는 조짐까지 보였기 때문이다. 10일(현지시간) 미 노동부 노동통계국(BLS)에 따르면 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 올랐다. 에너지 물가가 진정되며 9월 0.6%보다는 상승폭이 줄었지만, 로이터가 집계한 전문가 전망치(0.3%)는 웃돌았다. 변동성이 큰 식품·에너지를 뺀 근원(core) CPI는 9월에 이어 두 달 연속 0.3% 올라, 역시 예상치(0.2%)를 넘어섰다. 지난해 미 연방정부 셧다운으로 2025년 10월 물가 자료가 수집되지 못해, 이번엔 전년 대비 상승률은 공개되지 않았다. 앞서 9월 연간 소비자물가 상승률은 3.7%로, 연준 목표치 2%를 크게 웃돌았다. 지난해 트럼프 행정부가 시행한 수입 관세에 더해, 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 유가를 밀어 올리며 생활비를 끌어올리고 있다. 이날 시장이 더 크게 반응한 것은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언 때문이다. 간밤 런던에서 열린 킹스비즈니스스쿨·머니매크로금융학회 주최 콘퍼런스에서 월러 이사는 "물가가 우리 목표에서 멀어지기 시작하는 것처럼 보인다"며 "가까워지는 게 아니다"고 지적했다. 그러면서 "그렇다면 통화정책을 더 공격적으로 해야 한다"며 "9월 대비 근원 소비자물가가 0.3% 이상 오르면 더 강한 정책 대응이 필요할 수 있다"고 판단했다. 그럴 경우 12월 회의에서 0.5%p 인상을 고려해야 한다고도 강조했다. 연준의 다음 회의는 내달 8~9일이다. 크리스토퍼 월러 연준 이사.[사진=블룸버그통신] 2021.10.21 mj72284@newspim.com 월러 이사는 더 작은 폭의 인상에 그치는 것은 위험하다고 봤다. 그는 "물가가 너무 높고 전방위로 확산하는 상황에서, 작은 인상에 머무르면 인플레이션을 잡겠다는 연준의 신뢰가 손상될 수 있다"고 말했다. 0.25%p 인상이 사실상 확실시된 가운데, 10월 근원물가가 월러 이사의 '0.3%' 기준을 충족하자 더 큰 폭의 인상에 대한 베팅이 빠르게 쌓였다. CPI 지표와 월러 이사의 발언은 미 국채 시장에 강한 매도세를 불러왔다. 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 13bp(1bp=0.01%p) 급등한 4.68%, 벤치마크인 10년물 금리는 7.6bp 오른 4.94%를 기록했다. 2년물 금리는 2025년 4월 초 이후 최대폭으로 올랐다. 국채 금리와 가격은 반대로 움직인다. 전문가들은 12월 인상은 기정사실이 됐고, 이제 폭이 관건이라고 본다. 에드워드존스의 제임스 매캔 선임 이코노미스트는 "또 한 번 예상을 웃돈 물가로 근원 인플레이션이 다시 가속하는 조짐을 보여 기저 물가 압력이 다시 쌓이고 있다는 우려를 키운다"며 "대부분의 시장 참가자가 12월 0.25%p 인상을 예상해왔는데, 이번 지표로 그것이 최소한의 조치로 굳어졌다. 이제 더 큰 논쟁은 연준이 0.5%p로 더 공격적으로 움직여야 하느냐다"라고 말했다. 스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석시장이코노미스트는 "월러 이사가 사실상 12월 0.5%p 인상의 문을 열어뒀다"며 "이 수치는 인플레이션이 여전히 문제라는 것을 시사해 금리는 더 오를 가능성이 크다"고 짚었다. 다만 그는 "(도널드) 트럼프 대통령이 전쟁이 곧 끝날 것이고 추가 공습도 없을 것임을 분명히 하고 있어, 유가가 현 수준을 유지하면 30~40일 안에 물가가 낮아지기 시작할 수 있다"고 판단했다. 반면 테미스트레이딩의 조 살루치 파트너는 0.5%p 인상에는 선을 그었다. 그는 "예상보다 뜨거워 일부가 멈칫하게 만들었고, 한 연준 이사는 물가가 높으면 연말까지 0.5%포인트 인상을 할 수 있다고 시사했다"면서도 "지금으로선 그건 과하고, 0.25%p 인상이 유력해 보인다"고 설명했다. 그러면서 "물가와 금리가 높게 유지되면 차입에 의존하는 기업들의 실적을 압박해 결국 주가에 반영될 것"이라고 내다봤다. 한편 애넥스자산운용의 브라이언 제이컵슨 수석경제전략가는 이번 물가의 새로운 동인으로 인공지능(AI)을 지목했다. 그는 "헤드라인 물가만 높은 게 아니라 유가 충격이 근원물가에까지 스며들었다"며 "연준의 새로운 걱정거리는 유가가 아니라 배관공과 전기기사를 고용하는 비용"이라고 말했다. AI 데이터센터 건설 붐이 숙련 인력 수요를 밀어 올려 물가를 자극한다는 얘기다. 이날 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재와 미셸 보먼 연준 감독담당 부의장의 발언도 예정돼 있어, 시장은 추가 매파 신호 여부를 주시하고 있다.   mj72284@newspim.com 2026-11-11 02:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동