46조 빚 짊어진 도로공사…'학계 출신' 유정훈 사장 재무구조 개선할까

상반기 순이익 11.6% 감소

통행료 동결 속 건설·안전투자 부담

휴게소 직계약 개편 본격화

가격 낮추고 수익성도 확보해야

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국도로공사의 이자비용이 영업이익을 웃돌고 순이익도 감소하면서 교수 출신인 유정훈 사장의 재무관리 역량이 시험대에 올랐다. 통행료 동결과 안전투자 확대 속에서 차입 부담을 관리하는 동시에 정부가 추진하는 휴게소 직계약 개편도 안착시켜야 하는 상황이다.

교통정책 분야에서 쌓은 전문성을 비용 통제와 재원 확보로 연결하고, 휴게소 가격·서비스 개선과 수익성 확보라는 과제를 어떻게 조율할지가 경영 성과를 가를 전망이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 상반기 순익 감소…올해 말 부채비율 100% 돌파 예고

11일 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO)에 따르면 한국도로공사의 올해 상반기 매출은 3조5243억원으로 전년 동기보다 8.9% 감소했다. 영업이익은 4621억원으로 6.0% 증가했지만 순이익은 408억원으로 11.6% 줄었다.

이자비용은 지난해 상반기 4165억원에서 올해 4936억원으로 18.5% 증가했다. 영업이익보다 이자비용이 315억원 더 많았다.

고속도로 건설과 시설개량에 필요한 재원을 빌려 마련하면서 차입 부담이 누적되고 있다. 상반기 사채 발행액은 3조7381억원으로 상환액 2조719억원보다 80.4%(1조6662억원) 많았다. 6월 말 부채는 46조819억원으로 지난해 말보다 3.5%(1조5450억원) 증가했다.

공사는 올해 말 부채비율이 지난해 말 95.6%에서 100.4%로 상승할 것으로 예상했다. 2030년에는 부채 56조6804억원, 부채비율 108.8%에 이를 전망이다.

순이익을 뒷받침하는 휴게시설 사업은 반대로 둔화하고 있다. 휴게시설 임대수익은 2024년 2694억원에서 지난해 2532억원으로, 임대이익은 1442억원에서 1245억원으로 줄었다. 공사는 휴게소·주유소 임대이익 둔화와 운영구조 개편 등을 반영해 올해 순이익 전망을 종전 1161억원에서 668억원으로 낮췄다.

도로공사 관계자는 "경영목표 달성을 위해 최우선적인 투자를 하되 효율적 예산집행으로 재무건전성을 확보하겠다"며 "이를 위해 사업 우선순위 조정, 예산집행 관련 제도개선 등 지출절감 노력 고속도로 접근성·편의성 향상을 통한 수익성 강화를 병행할 것"이라고 말했다.

◆ 돈 쓸 일 많은데 수입은 제자리…부채 감축, 도공 혼자 될까

공사는 불가피한 지출 증가에도 이를 충당할 수입은 제한된 구조를 맞닥뜨린 상황이다. 올해부터 2030년까지 도로건설과 시설개량, 유지관리에 총 34조6292억원을 투입할 계획이다. 이 가운데 도로건설은 15조2782억원, 시설개량과 유지관리는 각각 6조7463억원과 12조6047억원이다.

노후 도로와 구조물이 늘고 신설노선 개통으로 관리 구간도 길어지면서 유지·보수 부담이 커지고 있다. 연간 유지관리 지출은 올해 2조3125억원에서 2030년 2조6515억원으로 14.7%(3390억원) 증가할 것으로 예상된다. 포장파손 사고 예방과 노후 구조물 개량 등 안전에 직결되는 지출은 재무 부담을 이유로 줄이기 어려운 항목이다.

반면 재정고속도로 통행료는 2015년 12월 인상 이후 동결돼 있다. 지난해 통행료 수입은 4조4024억원으로 2022년 4조2027억원보다 4.8%(1997억원) 늘어나는 데 그쳤다. 공사비와 유지관리비가 늘어도 요금을 조정해 재원을 확보하기 어려운 구조다.

정부 정책에 따른 통행료 감면도 공사가 부담한다. 명절 무료통행 등 각종 감면액은 지난해 4712억원으로 통행료 수입의 약 10% 수준이다. 이용자의 교통비를 낮추는 공익적 역할을 수행하지만 그만큼 투자와 부채 상환에 활용할 수 있는 수입은 줄어든다.

공사는 통행료와 휴게시설 임대수익으로 현금성 도로운영비와 이자비용을 충당한다는 재무관리 원칙을 유지한 바 있다. 운영비와 이자를 지급하면서 대규모 건설·시설개량 재원까지 확보해야 해 차입을 단기간에 줄이기는 쉽지 않은 상황이다.

유 사장 또한 지난 9월 기자간담회에서 "공기업은 정부와 국민이 요구하는 사업을 수행하는 과정에서 부채가 늘어날 수도 있다"며 "단순히 부채비율 증감만으로 경영 성과를 판단하기는 어렵다"고 말했다.

◆ 유정훈 사장 경영 시험대…휴게소 혁신·수익 증대 다 잡을까

지난 6월 취임한 유 사장은 아주대 교통시스템공학과 교수와 대한교통학회장 등을 지낸 교통 전문가다. 상반기는 취임 전 기간에 해당해 하반기부터 본격적으로 정책·연구 분야에서 쌓은 전문성을 투자 우선순위 조정과 비용 통제, 재원 확보로 연결해야 한다는 과제가 주어졌다.

유 사장의 경영능력 역시 부채 증감뿐 아니라 필수 투자를 유지하면서 추가 차입과 이자 부담을 얼마나 억제하느냐를 통해 평가받게 될 전망이다. 자체적으로 줄일 수 있는 비용을 가려내는 동시에 공익적 사업에 필요한 정부 지원을 이끌어내는 협상·조율 능력도 요구된다.

무엇보다 휴게소 개편을 지속 가능한 수익구조로 연결할 수 있느냐가 실적을 가를 것으로 보인다.

정부는 도로공사에서 중간 운영업체를 거쳐 입점업체로 이어지는 다단계 구조를 바꿔 음식 가격을 낮추겠다는 방침을 밝혔다. 도로공사가 입점업체와 직접 계약해 기존 33% 수준이던 수수료 부담을 8~9%로 낮추는 방식이다. 관리비는 별도로 부과한다.

국토부와 도로공사는 지난달 30일부터 여주·대천·군위 등 8개 휴게소의 입점업체 모집에 착수했다. 식당·간식매장과 카페, 편의점 등 10개 사업자를 12월 초까지 선정하고 내년 설 연휴부터 서비스를 선보일 계획이다. 사업자는 음식 가격과 품질, 운영능력 등을 종합적으로 평가해 선정한다. 2000원 이하 커피와 편의점 할인행사 등을 유도하고 재위탁도 금지한다.

홍지선 국토부 장관은 "직계약으로 입점업체 수수료 부담이 줄어드는 만큼 그 혜택이 이용객에게 돌아가도록 하겠다"며 "국민 눈높이에 맞지 않는 불합리한 관행도 바로잡아 공정하고 신뢰받는 휴게소를 만들어 나가겠다"고 말했다.

문제는 이용자와 입점업체의 부담을 낮추는 과정에서 수익성을 어떻게 유지하느냐다. 공사 순이익은 대부분 휴게소 등 부대사업에서 발생한다. 직계약 확대 범위와 속도, 매출과 관리비 변화가 전체 실적에 영향을 줄 수 있는 만큼 가격 인하 효과와 함께 사업의 수익성을 검증해야 하는 셈이다.

공사는 재무관리계획을 통해 2030년까지 사업 우선순위 조정과 경영효율화 등으로 총 3조7952억원의 자구노력을 추진한다는 방침을 밝혔다. 기관운영비 등을 줄이고 해외사업과 신재생에너지 등으로 수익원을 넓힌다는 구상이다.

chulsoofriend@newspim.com