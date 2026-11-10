KGM, '무쏘 패밀리데이' 참가자 모집…"시승·글램핑 결합"

AI 핵심 요약beta
- KGM은 10일부터 17일까지 무쏘 패밀리데이 참가자를 모집한다고 밝혔다
- 행사는 27일부터 28일까지 충남 글램핑장에서 시승과 캠핑 체험으로 진행된다
- 참가자는 무쏘 등 5개 모델을 시승하고 차량 케어 서비스도 받을 수 있다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG 모빌리티(KGM)는 픽업트럭 무쏘의 매력과 아웃도어 라이프스타일을 직접 체험할 수 있는 고객 초청 행사 '무쏘 패밀리데이' 참가자를 오는 17일까지 모집한다고 10일 밝혔다.
행사는 오는 27일부터 28일까지 1박 2일간 충남 소재 글램핑장에서 열리며 픽업 전문 인플루언서 '윤키라이드'와 협업해 차량 시승과 글램핑을 결합한 체험형 프로그램으로 진행된다.
참가자들은 글램핑장 일대를 주행하며 무쏘(가솔린·디젤), 토레스(가솔린), 액티언(하이브리드), 무쏘 EV 등 총 5개 모델을 직접 시승할 수 있다.
또한 무쏘 기반 특장 차량 전시를 통해 차량 활용성을 소개하고 V2L 기능을 활용한 야외 공간과 포토존도 운영할 예정이다.
참가 차량을 대상으로 차량 점검과 워셔액 보충, 와이퍼 교체 등 차량 케어 서비스도 제공한다. 모집 규모는 10개 팀으로 팀당 최대 4명까지 신청할 수 있다.
참가를 희망하는 고객은 오는 17일까지 KGM 공식 홈페이지 또는 윤키라이드 유튜브 채널에 게시된 신청서를 작성해 제출하면 된다.
KGM 관계자는 "무쏘 패밀리데이는 고객들이 픽업 라이프스타일을 직접 경험하고 소중한 사람들과 특별한 추억을 만들 수 있도록 행사를 마련했다"고 밝혔다.
krg0404@newspim.com