평택시, 2026년산 공공비축미곡 건조벼 매입 진행

AI 핵심 요약beta
- 평택시는 10일부터 30일까지 건조벼 매입에 나섰다.
- 시는 가루쌀을 포함한 공공비축미곡 4970톤을 매입한다.
- 중간정산금은 40kg당 4만 원에서 6만 원으로 인상됐다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 2026년산 공공비축미곡 건조벼 매입에 나섰다고 10일 밝혔다.
시는 이날 오성면을 시작으로 오는 30일까지 2026년산 공공비축미곡 건조벼 매입을 실시한다. 이에 앞서 시는 10월 초부터 11월 초까지 공공비축미곡 산물벼 1169톤 매입을 완료했다.
이번 건조벼 매입 기간에는 가루쌀을 포함해 총 4970톤을 매입하며 올해 공공비축미곡 매입 대상 품종은 일반벼인 '삼광'과 '참드림 등 2개 품종이며 가루쌀은 '바로미2' 품종이다.
매입은 읍·면·동별 일정에 따라 지정된 수매 장소에서 진행되며 농가는 출하 전 벼의 수분율을 13~15%로 맞춰야 한다.
또한 매입 대상이 아닌 품종을 출하할 경우 향후 3년간 공공비축미곡 매입 대상에서 제외됨에 따라 매입 품종 외 벼가 출하되지 않도록 각별한 주의를 당부했다.
특히 올해는 농업인의 수확기 자금 부담 완화를 위해 중간정산금을 40kg 포대당 4만 원에서 6만 원으로 50% 인상했다.
매입 대금은 수매 직후 중간정산금이 우선 지급되며 이후 수확기인 10~12월 전국 평균 산지 쌀값을 기준으로 최종 매입가격을 확정해 연말까지 정산된다.
시 관계자는 "이번 공공비축미곡 매입이 농업인의 안정적인 판로 확보와 소득 안정에 도움이 되길 바란다"고 전했다.
krg0404@newspim.com