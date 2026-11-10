평택시, '신안산선 안중 연장사업' 타당성 검증 착수…6개월간 실시

AI 핵심 요약beta
- 평택시는 10일 신안산선 안중 연장사업 타당성 검증 용역에 착수했다
- 대한교통학회는 6개월간 건설비·운영비와 경제성 등을 검증한다
- 사업이 완료되면 안중역에서 여의도까지 70분 이내 이동이 가능해진다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 추진 중인 신안산선 안중 연장사업의 타당성 검증 용역이 착수됐다.
10일 시에 따르면 이번 용역은 평택시가 지난 8월 28일 국토교통부에 신안산선 안중 연장사업을 공식 건의한 데 따른 후속 조치로 용역은 대한교통학회가 6개월간 수행한다.
주요검증은 사업 추진에 필요한 건설비와 운영비 산출, 경제성 및 재무적 타당성 분석, 사업 추진 타당성 검증 등이다.
시는 자체 사전 타당성 검토를 거쳐 국토교통부에 사업을 건의한 데 이어 사업 시행자인 넥스트레인이 직접 타당성 검증에 나섰다는 점을 높이 평가하고 있다.
신안산선 안중 연장사업은 서울 여의도에서 출발하는 신안산선을 화성시 향남을 거쳐 평택시 안중까지 연장하는 사업이다.
시는 사업이 완료되면 안중역에서 여의도까지 약 70분 이내 이동이 가능해지는 것은 물론 기존 철도 노선을 활용해 신규 노선 건설 부담을 줄이는 동시에 평택 서부권역의 광역철도 접근성을 개선하고 수도권 주요 거점과의 연계성을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
최원용 평택시장은 "신안산선 안중 연장은 평택 서부권역의 광역교통 접근성을 높이고 지역 간 균형발전을 촉진하는 핵심 사업"이라며 "지역 정치권과 긴밀히 협력해 사업 타당성을 확보하고 실제 사업 추진으로 이어질 수 있도록 노력해 나가겠다"고 약속했다.
krg0404@newspim.com