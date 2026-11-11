[현장톡] '후광' 최강현 "배우의 길 틀리지 않았다는 확신 얻었죠"

787대 1 경쟁률 뚫고 첫 장편 주연…중학교 2학년부터 키운 배우의 꿈

"사랑하는 사람들이 건강하고 행복하게 사는 게 행복"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = "제가 사랑하는 사람들이 건강하고 행복하게 살아가는 것, 저 자신을 포함해 그게 행복인 것 같아요."

영화 '후광'으로 첫 장편 주연을 맡은 배우 최강현은 지난 9일 서울 광화문의 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 행복의 의미를 묻자 이같이 답했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 최강현 [사진=헬리콘스튜디오]2026.11.10 taeyi427@newspim.com

최강현은 "전주국제영화제에서 한 관객이 '행복이 무엇이라고 생각하느냐'고 물었는데, 당시에는 너무 놀라 명확하게 답하지 못했다"며 "지금 다시 질문받는다면 '사랑하는 사람들이 건강하고 행복하게 사는 것'이라고 말하고 싶다"고 밝혔다.

오는 11일 개봉하는 '후광'은 영화감독을 꿈꾸는 택배기사 민준이 고단한 노동과 가족에 대한 책임 속에서 자신의 삶을 이어가는 이야기를 그린 작품이다. 최강현은 787대 1의 경쟁률을 뚫고 주인공 민준 역에 발탁됐다.

국내 개봉을 앞둔 그는 설렘과 긴장이 교차한다고 털어놨다. 최강현은 "해외 영화제를 먼저 다니다 보니 국내 관객들이 영화를 어떻게 봐주실지 궁금하면서도 걱정된다"며 "도쿄국제영화제에서 처음 관객과의 대화(GV)를 할 때 무대에 들어가기 전 정말 많이 떨었는데 지금도 그때와 비슷한 기분"이라고 말했다.

첫 장편 주연작인 만큼 가족들의 반응도 남달랐다. 그는 "어머니는 도쿄와 전주에서도 영화를 보셨고 지금까지 다섯 번이나 관람하셨다. 아버지도 세 번 보셨다"며 "어머니는 처음에는 제가 보였는데 다시 보니 작품이 보이고, 이후에는 연기까지 보이더라고 말씀하셨다"고 전했다.

가족들의 응원 속에 첫 장편 주연작을 선보이게 됐지만, 이 자리에 오르기까지의 과정이 순탄했던 것은 아니다. 중학교 2학년 때부터 연기를 배운 최강현은 오랜 시간 배우의 꿈을 이어왔다.

최강현은 "대학을 졸업하기 전부터 오디션을 정말 많이 보고 회사에도 연락했지만 이렇다 할 결과를 얻지 못했다"며 "불안하고 좌절했던 순간도 많았다"고 회상했다.

'후광'의 오디션을 볼 당시에도 지방에서 아르바이트를 하며 연기를 준비하고 있었다. 특별히 합격을 예감할 만한 징조는 없었지만 오디션을 마친 뒤의 마음만큼은 이전과 달랐다.

최강현은 "어떤 오디션은 끝나고 나면 아쉬움이 남는데 '후광'은 제가 준비하고 생각했던 것을 모두 보여주고 나왔다는 기분이었다"며 "이번 작품을 통해 제가 선택한 길이 틀리지 않았다는 생각을 하게 됐다"고 말했다.

그러면서 "좋은 사람이 성공할 수 있다고 믿는다. 배우가 되기 전에 먼저 좋은 사람이 되자는 생각을 가지고 살아왔다"며 "이번 작품을 만나면서 그런 생각도 틀리지 않았다는 것을 스스로 받아들일 수 있었다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 최강현 [사진=헬리콘스튜디오] 2026.11.10 taeyi427@newspim.com

배우의 꿈을 포기하지 않고 이어온 최강현의 경험은 극 중 민준을 이해하는 데에도 영향을 미쳤다. 민준은 영화감독이라는 꿈을 품고 있지만 당장의 생계를 위해 택배 노동을 이어간다. 최강현 역시 배우를 꿈꾸면서 현실의 일을 병행해 왔다.

최강현은 "많은 사람이 꿈을 찬란하게 펼치기보다 가슴속에 품은 채 살아간다고 생각한다"며 "저 역시 배우를 꿈꾸지만 계속 일해야 하고 눈앞의 현실도 감당해야 한다. 그런 사람들을 대변하는 인물이 민준이 아닐까 싶다"고 설명했다.

최강현은 민준과의 싱크로율을 약 73%로 꼽았다. 그는 "처한 상황은 다르지만 꿈을 대하는 성향과 성격은 비슷하다"며 "저는 현실을 너무 똑바로 마주하면 슬퍼질 것 같아 외면하는 경향도 있는데 그런 부분에서 민준에게 공감했다"고 말했다.

민준과의 공감대는 캐릭터를 이해하고 표현하는 과정에도 영향을 미쳤다. 최강현은 특정한 감정을 미리 정해 표현하기보다 인물이 살아온 삶과 처한 상황을 이해하는 데 집중했다고 밝혔다.

최강현은 "인물이 어떻게 살아왔고 어떤 감정을 느끼는지 이해하는 것이 중요하다고 생각한다"며 "'후광'을 촬영하면서 배우인 저와 인물 사이의 간극을 줄이고, 촬영하는 순간에는 그 인물로 존재하면 된다는 확신이 더 커졌다"고 말했다.

촬영 과정에서는 작은 행동 하나에도 민준의 현실을 담으려 했다. 특히 컵라면을 먹는 장면에서는 감독과 의견을 나누며 표현을 조정했다.

최강현은 "촬영을 위해 한 달 동안 8kg을 감량했고 당시 라면을 먹지 않고 있었다"며 "오랜만에 먹으니 너무 맛있어서 정말 맛있게 먹었는데 감독님이 민준은 맛을 즐기기보다 살기 위해 먹는 느낌이 강했으면 좋겠다고 하셨다. 이후 그 부분을 수정해 연기했다"고 설명했다.

대선배인 이재용과의 촬영도 기억에 남는 순간으로 꼽았다. 그는 "촬영 기간 중 가장 긴장했던 날이 이재용 선생님과 함께한 날이었다"며 "선생님이 먼저 말을 걸어 긴장을 풀어주시고 리허설 때 감정 표현에 대한 조언도 해주셨다"고 말했다.

이어 "첫 주연인 만큼 부담도 있겠지만 좋은 기회라고 생각하고 최선을 다했으면 좋겠다는 말씀을 해주셨다"며 "후배로서 정말 감사했고 큰 도움이 됐다"고 전했다.

이처럼 첫 장편 주연작을 통해 다양한 연기 경험을 쌓은 최강현은 해외 영화제에서 관객들과 직접 소통하며 또 다른 배움을 얻었다. 국가마다 작품을 바라보는 관점은 달랐지만 인물의 감정에 공감하는 마음은 크게 다르지 않았다고 했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 최강현 [사진=헬리콘스튜디오]2026.11.10 taeyi427@newspim.com

"홍콩에서는 담배 가격이 비싸다 보니 민준이 담배를 피우는 장면이 자신에게는 다르게 다가왔다는 관객도 있었다"며 "같은 장면도 각자의 환경에 따라 다르게 받아들일 수 있다는 점이 인상적이었다"고 말했다.

특히 도쿄국제영화제에서 만난 한 관계자의 말은 지금까지도 기억에 남아 있다.

최강현은 "영화제에서 안내를 도와주셨던 분이 마지막에 인사하러 오셔서 자신의 상황을 이야기하며 영화가 앞으로 살아갈 큰 힘이 됐다고 말씀하셨다"며 "지금도 연락을 이어가고 있다. 그 말을 들으며 영화가 사람에게 줄 수 있는 힘을 느꼈다"고 전했다.

해외 영화제에서 관객들과 소통하며 한 해를 보낸 최강현은 이제 국내 개봉을 앞두고 새로운 도전을 준비하고 있다. "내년에는 새로운 작품에도 참여하고 좋은 사람들을 많이 만나고 싶다"며 "배우로서뿐 아니라 최강현이라는 사람으로도 더 깊어지고 싶다"고 밝혔다.

앞으로 어떤 배우로 기억되고 싶으냐는 질문에는 특별한 사람보다는 친근한 사람이고 싶다고 답했다.

최강현은 "관객들에게 공감과 이해가 되는 인물, 그리고 그런 사람으로 기억되고 싶다"며 "식당에서 마주쳤을 때 말 걸기 어려운 스타보다는 함께 앉아 밥을 먹을 수 있는 배우가 되고 싶다"고 말했다.

taeyi427@newspim.com