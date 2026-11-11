"무료라더니 돈 나갔다"…증권사 주식정보 유료 전환 관행 손본다

AI 핵심 요약beta
- 금감원과 금융투자협회는 11일 유료 주식정보 수수료 안내를 강화했다
- 증권사는 가입 전 총비용을 알리고 이용 중에도 수수료율을 정기 안내해야 한다
- 무료 체험의 유료 전환은 투자자가 명시적으로 동의한 경우에만 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 증권사가 제공하는 종목 추천과 수급 분석 등 유료 주식정보 서비스의 수수료 안내가 강화된다. 무료 체험 기간이 끝난 뒤 투자자의 명시적 동의 없이 자동으로 유료 서비스로 전환하는 관행도 금지된다.
금융감독원(이하 금감원)과 금융투자협회는 11일 이 같은 내용의 '주식정보 제공서비스 운영 개선 방안'을 발표했다. 서비스 이용료가 매매수수료에 포함돼 투자자가 실제 부담하는 비용을 알기 어렵다는 민원이 제기된 데 따른 조치다.
금감원에 따르면 현재 유료 주식정보 제공서비스를 운영하는 증권사는 12개사로, 이용 고객은 약 10만3000명이다. 전체 고객의 0.23% 수준이며, 지난해 해당 서비스 관련 증권사 수수료 수익은 약 671억원으로 집계됐다.
주식정보 제공서비스는 증권사가 직접 개발하거나 외부 유사투자자문업자 등과 제휴해 종목 추천, 수급 분석 등의 정보를 유료로 제공하는 서비스다.
이용료는 서비스당 약 0.05~0.25%의 정률 수수료를 기본 매매수수료 대신 부과하거나 추가하는 방식과 서비스 개수에 따라 월 1만원 안팎의 정액 수수료를 받는 방식으로 나뉜다.
실제 비용 차이도 크다. 금감원이 제시한 가상 사례에 따르면 월 1000만원을 거래하는 투자자가 기본 매매수수료율 0.015%를 적용받으면 수수료는 1500원이다. 그러나 정률제 주식정보 서비스 이용료율 0.1%를 적용받으면 1만원으로 늘어난다. 월 5000만원 거래 시에는 각각 7500원과 5만원으로 차이가 벌어진다.
금감원은 서비스 가입 이후 별도의 안내가 없어 투자자가 장기간 가입 사실을 잊은 채 이용료를 부담하거나, 무료 체험 종료 후 별도 동의 없이 유료로 전환되는 사례를 확인했다.
이에 따라 증권사는 앞으로 서비스 가입 전 매매수수료와 정보 이용료를 합산한 총비용을 가입 전후로 비교해 안내해야 한다.
가입 이후에도 앱 푸시나 문자메시지 등을 통해 서비스 이용 사실과 수수료율을 정기적으로 알려야 한다. 모바일트레이딩시스템(MTS)과 홈트레이딩시스템(HTS)의 수수료 확인 화면에는 정보 이용료 포함 여부를 명시하고, 고객이 요청하면 기본 매매수수료와 서비스 이용료를 구분해 제공해야 한다.
무료 체험 서비스의 유료 전환 절차도 바뀐다. 기존에는 체험 기간이 종료되면 별도 통지 없이 유료회원으로 자동 전환하는 사례가 있었지만, 앞으로는 투자자가 명시적으로 동의한 경우에만 유료 전환이 가능하다. 동의하지 않은 고객에게는 원칙적으로 서비스 제공을 종료한다.
현재 이용 고객에게도 문자나 알림톡 등을 통해 서비스 가입 사실과 해지 주소를 안내할 예정이다.
금감원은 금융투자협회 및 증권업계와 세부 이행방안을 마련해 2027년 1분기 중 개선을 완료하고 증권사별 이행 상황을 지속 점검할 계획이다.
금감원은 투자자들에게 주식정보 서비스 가입 전 이용료 부과 방식과 요율, 부과 기간을 확인하고 이용하지 않는 서비스는 해지할 것을 당부했다. 주식정보 제공서비스가 투자 판단을 위한 참고자료일 뿐 수익을 보장하지 않는다는 점도 강조했다.
dconnect@newspim.com