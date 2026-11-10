[프로야구] 한화, 김강 타격 코치·안영명 퍼포먼스 코치 영입

AI 핵심 요약beta
- 한화 이글스는 10일 김강 타격코치와 안영명 퍼포먼스코치를 영입했다
- 김강 코치는 1군 메인 타격코치로 선수들의 타격 지도를 총괄한다
- 안영명 코치는 재활·멘탈 트레이닝과 바이오메카닉을 담당한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 류지현 신임 감독 체제로 개편을 단행 중인 프로야구 한화 이글스가 김강 타격코치와 안영명 퍼포먼스코치를 영입하며 코칭스태프 강화를 마쳤다.
한화 구단은 10일 김강 코치, 안영명 코치와의 계약을 공식 발표했다. 김강 코치는 1군 메인 타격코치를 맡아 선수들의 타격 지도 전반을 지휘한다. 안영명 코치는 선수단 재활과 멘탈 트레이닝, 바이오메카닉 파트를 총괄하게 된다.
김강 코치는 2007년 2차 3라운드 지명으로 한화에 입단해 프로에 데뷔했고 두산 베어스에서 현역 생활을 마쳤다. 은퇴 이후 두산 2군 타격코치를 시작으로 KT 위즈 1군 타격코치 및 보조코치를 거치며 풍부한 현장 지도 경험을 쌓았다. 한화 구단은 한국시리즈 일정을 마친 김 코치와 영입 절차를 마무리했으며 김 코치는 오는 13일 일본 미야자키 마무리 캠프에 합류한다.
친정팀으로 복귀하는 안영명 코치는 2003년 1차 지명으로 한화에 입단해 투수로 활약한 뒤 2022년 KT에서 은퇴했다. 스포츠심리학 석사 학위를 보유하고 박사 과정을 이수 중인 안 코치는 전문성을 발휘해 선수단의 멘탈 관리와 데이터 기반 바이오메카닉 발전에 기여할 예정이다.
psoq1337@newspim.com