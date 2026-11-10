세종교육청, 글로벌진로탐험대 예산 25억으로 '대폭 축소'

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청은 10일 글로벌진로탐험대를 25억 원 규모로 시범 운영한다고 밝혔다
- 글로벌진로탐험대는 중3 학생 전체에서 600명 대상으로 축소됐다
- 교육청은 시범사업 성과를 평가해 2028학년도 확대 여부를 검토할 계획이다
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학생 자부담 35만 원...중3 전체 대상서 600명 시범 운영
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 강미애 세종시교육감의 핵심 교육사업인 글로벌진로탐험대가 당초 계획보다 예산이 대폭 줄어든 25억 원 규모로 내년 시범 운영된다. 중학교 3학년 전체 학생을 대상으로 추진하려던 사업이 예산 심사 과정에서 제동이 걸리면서 당초 신청액 8분의 1 수준으로 축소됐다.
세종시교육청은 10일 교육청 대회의실에서 열린 기자회견에서 "2027년도 교육비특별회계 예산안에 글로벌진로탐험대 사업비 25억 원을 편성했다"고 밝혔다. 수익자 부담금을 포함한 금액으로, 당초 중3 전체 학생 약 5400명을 대상으로 추진했던 사업 규모와 비교하면 크게 줄어든 수준이다.
사업 대상도 전체 학생에서 약 600명으로 조정됐다. 내년 중3 학생의 10%가량을 대상으로 시범 운영한 뒤 사업 성과를 평가하고 단계적으로 확대한다는 계획이다.
사업 규모가 축소된 것은 올해 추가경정예산안 심사 과정에서 관련 예산이 부결된 데 따른 것이다. 당시 시의회는 사업 취지에는 공감하면서도 전체 학생을 대상으로 한꺼번에 추진하기에는 시기와 규모 면에서 무리가 있다며 시범 운영을 제안했다.
이에 교육청은 의회 의견을 반영해 사업 규모를 조정하고 내년 예산을 다시 편성했다.
이석 중등교육과장은 "내년에는 중3 학생 전체 5400명의 10% 정도인 600명을 대상으로 시범 운영할 계획"이라며 "수익자 부담금을 포함해 약 25억원을 예산으로 편성 요청했다"고 설명했다.
이는 앞서 제2회 추가경정예산안에 편성했던 196억 원의 약 8분의 1 수준으로, 사업 규모가 대폭 축소됐다.
학생 본인 부담금은 35만 원이다. 탐방 지역은 기존 계획과 같은 아시아권 4~5개 권역을 검토하고 있으며, 희망 학교의 신청을 받아 참여 학생을 선정할 예정이다. 신청 인원이 600명을 넘으면 심사 또는 추첨을 통해 대상자를 정한다. 운영 시기는 학교별 학사 일정과 희망에 따라 방학이나 학기 중으로 조율한다.
교육청은 이번 시범사업을 통해 예산 투입에 따른 교육적 효과도 검증할 방침이다. 학생들의 참여 전후 진로 성숙도 변화를 평가해 사업의 실효성을 확인하고 이를 향후 예산 확대의 근거로 삼겠다는 계획이다.
이 과장은 "학생들이 참여하기 전과 이후 진로 성숙도가 얼마나 발전했는지 평가하고 성과를 검증할 계획"이라며 "효과가 확인되면 2028학년도에는 사업 규모를 조금 더 확대하는 방향으로 단계적으로 추진하겠다"고 말했다.
당초 전체 중3 학생을 대상으로 계획했던 글로벌진로탐험대가 600명 규모의 시범사업으로 출발하게 되면서 내년 운영 결과가 향후 사업 확대 여부를 가늠할 주요 기준이 될 전망이다.
vincent977@newspim.com