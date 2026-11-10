전북도, 내년 예산 11조3533억원 편성…기업 성장·미래산업 집중 투자

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사는 10일 내년 예산 11조3533억원 편성 방향을 발표했다
- 전북도는 기업 성장과 7대 핵심산업 육성에 재정을 집중할 계획이다
- 복지·돌봄과 농업·문화·체육 강화에도 예산을 확대해 생활 안정을 도모한다
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농어촌 기본소득 1295억원·어르신 일자리 3032억원 등 민생·복지 지원 확대
[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 기업 성장과 미래산업 육성을 통해 지역경제에 활력을 불어넣고 도민 생활 안정을 뒷받침하기 위해 내년 예산을 11조3533억원 규모로 편성했다. 전년보다 3522억원 늘어난 규모다.
이원택 전북지사는 10일 도청에서 민선 9기 첫 본예산 편성 방향을 발표하고 기업 투자 확대와 7대 핵심산업 육성, 농업·문화·체육 활성화, 복지·돌봄 강화 등에 재정을 집중한다고 밝혔다.
이번 예산은 기업의 성장이 일자리와 도민 소득 증가, 인구 유입으로 이어지는 선순환 구조를 구축하는 데 초점을 맞췄다.
우선 지역기업의 경쟁력 강화를 위해 기업 성장사다리 예산을 올해 99억원에서 169억원으로 확대한다. '디딤기업'과 'Pre-스타기업'을 신설해 지원체계를 4단계에서 6단계로 세분화하고 민선 9기 4년간 2000억원을 지원해 매출 1000억원 이상 지역 대표기업 100개사를 육성할 계획이다.
기업 투자 기반인 전북 체감성장 펀드는 총 5조원 규모로 조성하며 관련 도비 223억원을 반영했다.
소상공인 지원을 위해 원스톱 성장지원센터 운영 5억원, 특례보증 및 이차보전 210억7000만원을 편성하고 골목상권 활성화에 5억원을 투입한다.
관광 분야에는 325억원을 반영했다. 명품관광지 조성 61억원, 문화관광자원개발 45억원, 계획공모형 관광개발 31억원 등을 통해 14개 시군 관광자원을 연계하고 체류형 관광 기반을 확대한다.
전북의 산업 경쟁력을 높이기 위한 7대 경제생태계 구축에도 속도를 낸다. 피지컬AI·로봇, 반도체 소재·부품·장비, 재생에너지, 농생명, 바이오, 방위산업, 탄소복합재·뿌리산업을 핵심 분야로 정하고 연구개발부터 실증, 생산, 사업화까지 이어지는 산업 기반을 조성한다.
피지컬AI·로봇산업은 5년간 7368억원 규모의 국가 프로젝트를 추진하기 위해 실증단지 설계 13억원, 기업 얼라이언스 3억원, 시설농업AI 로봇 실증기반 10억원, 건설현장 로봇플랫폼 구축 11억원 등을 반영했다.
반도체 소재·부품·장비 분야는 기업 연구개발 지원에 3억원을 신규 편성하고 관련 산업 활성화에 7억원을 투입한다.
재생에너지 산업 기반 강화를 위해 전북개발공사 출자금 100억원을 반영했으며 햇빛소득마을 조성 준비에도 2억원을 지원한다.
농생명 분야는 대표기업 육성 예산을 올해 17억원에서 34억원으로 확대한다. 온라인 생생장터 운영 9억5000만원, 농산물 공동운송 9000만원, 신선농산물 수출 경쟁력 강화 1억5000만원 등을 통해 판로 확대와 농가 부담 완화를 지원한다.
바이오산업에는 첨단바이오 연구개발 20억원과 부스트업 플랫폼 구축 17억원을 편성했다.
방위산업은 전주·완주·새만금 일원에서 추진하는 총사업비 490억원 규모 방산혁신클러스터에 도비 20억5000만원을 반영했다. 탄소복합재·뿌리산업 분야에도 기술 연구개발과 생태계 혁신성장 사업에 각각 10억원을 투입한다.
농업과 문화·체육 분야는 지역 소득 창출과 정주 여건 개선에 중점을 뒀다. 청년창업농 자립 도약 지원과 경영회생 특례보증에 각각 5억원을 편성하고 진안·무주·장수·순창 등 4개 군 농어촌 기본소득 지급에 1295억원을 반영했다.
문화예술 분야에는 무형유산 전승활동 지원 7억3000만원, 예술인복지증진센터 운영 3억원, 미술시장 활성화 2억원을 편성했다. 체육 분야는 내년 남자 컬링팀을 창단하고 직장운동경기부 육성에 59억원, 2036 전주 하계올림픽 유치 대응에 22억원을 투입한다.
도민 생활 안정을 위한 복지·돌봄 예산도 확대한다. 어르신 일자리 사업에 3032억원을 편성해 참여 인원을 올해 8만9633명에서 내년 9만1608명으로 늘린다.
호국보훈수당은 대상별로 월 1만원씩 인상하고 산후건강관리 지원액도 1인당 20만원에서 30만원으로 확대한다.
의료·요양·돌봄 통합지원에는 113억원을 반영하고 퇴원 어르신의 지역 돌봄서비스 연계에 1억7000만원을 신규 편성했다.
농촌유학생은 내년 450명으로 확대하며 전북형 반할주택 520호와 장수나래 공공임대주택 60호 건립도 추진한다.
새만금 개발과 금융중심지 조성 등 주요 현안 사업도 추진한다. 현대차그룹의 새만금 투자 기반을 마련하기 위해 산업단지 임대용지 공급에 53억원, 새만금산단 기업성장센터 구축에 66억4000만원을 반영했다. 크루즈 수용 기반시설 조성에도 3억9000만원을 투입한다.
전북국제금융센터 건립 부지 확보에는 82억9000만원을 편성했으며 공공기관 2차 이전에도 적극 대응할 방침이다.
남원 공공의료 허브 기본구상 용역에는 1억5000만원을 반영해 국립의학전문대학원 설립에 대비한 지역 의료 기반 확충 방안을 마련한다.
전북도는 지방세 감소와 국고보조사업에 따른 도비 부담 증가 등 재정 여건을 고려해 실·국별 도비 요구액 7814억원을 조정하고 지방채 2350억원을 예산안에 반영했다. 지방채는 연도별 상환계획에 따라 관리하고 재정 여건이 개선되면 조기상환도 검토할 계획이다.
이원택 전북지사는 "이번 예산은 전북이 가진 강점을 키워 기업의 성장을 일자리와 도민 소득 증가로 연결하기 위한 민선 9기 첫 실행예산"이라며 "7대 경제생태계를 구축하고 지역기업의 도약을 뒷받침해 도민이 일상에서 체감하는 성장을 이루겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com