[프로축구] '전북전 1골 1도움' 강원 모재현, K리그1 35R MVP

AI 핵심 요약beta
- 모재현이 8일 전북전에서 1골 1도움으로 강원 승리를 이끌었다.
- 모재현은 10일 K리그1 35라운드 MVP로 선정됐다.
- 강원은 전북을 3-2로 꺾고 4위로 두 계단 상승했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 1골 1도움으로 강원FC의 극적인 승리를 이끈 모재현이 하나은행 K리그1 2026 35라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
한국프로축구연맹은 8일 강릉하이원아레나에서 열린 전북 현대와의 경기에서 1골 1도움을 기록하며 강원의 3-2 승리를 견인한 모재현을 35라운드 MVP로 발탁했다고 10일 발표했다.
모재현은 전북전에서 1-1로 맞선 전반 39분 강력한 왼발 슈팅으로 역전골을 성공시켰다. 이어 2-2로 팽팽하던 경기 종료 직전에는 오른 측면을 허문 뒤 날카로운 크로스로 박상혁의 극장 결승골을 도왔다.
모재현의 만점 활약 속에 승점 3을 챙긴 강원은 종전 6위에서 4위(승점 51)로 두 계단 상승했다. 5골을 주고받은 강원과 전북의 일전은 35라운드 베스트 매치에 지정됐다. 승리를 거둔 강원은 라운드 베스트 팀을 차지했다. 모재현과 함께 김대원, 신민하도 라운드 베스트 11에 명단을 올렸다.
K리그2 32라운드 MVP의 영예는 서울 이랜드 에울레르에게 돌아갔다. 에울레르는 7일 전남 드래곤즈전에서 페널티킥으로만 멀티골을 올리며 3-2 역전승을 이끌었다. 서울E와 전남의 맞대결 역시 K리그2 32라운드 베스트 매치로 뽑혔다.
K리그2 32라운드 베스트 팀은 경남FC를 3-0으로 완파한 수원FC가 선정됐다. 하정우, 이현용, 양한빈이 라운드 베스트 11에 포함됐다.
psoq1337@newspim.com