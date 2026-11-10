최영일 순창군수, 국회 찾아 내년 국가예산 확보 '총력'

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- 최영일 순창군수는 9일 국회를 찾아 지역 현안사업 예산 지원을 요청했다
- 최 군수는 국도 개량과 전통장류 지원 등 3개 사업 반영을 건의했다
- 순창군은 2027년도 국비 410억원 확보를 위해 국회 협조를 요청했다
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국도 21호선 시설개량 등 3개 사업 건의…2027년 국비 요구액 410억원
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 최영일 순창군수가 지역 핵심사업의 안정적인 추진을 위한 내 국가예산 확보에 나서 국회 차원의 지원을 요청했다고 10일 밝혔다.
최 군수는 전날 국회를 찾아 주요 국회의원실과 예산결산특별위원장실 등을 찾아 지역 현안사업의 필요성을 설명하고, 예산 증액과 신규 사업 반영을 건의했다.
최 군수는 한병도 민주당 원내대표, 이광재 예결위원장, 윤준병 민주당 전북도당 위원장, 박지원·박희승·안호영 국회의원 등을 잇따라 만나 순창군 주요 현안사업에 대한 관심과 협조를 요청했다.
중점 건의사업은 ▲순창 인계~쌍치 국도 21호선 시설개량사업 ▲미생물기반 전통장류 기업 제품 표준화 지원사업 ▲전통장류 기능성 및 품질관리 지원사업 등 3개로, 2027년도 국비 요구액은 총 410억원이다.
국도 21호선 시설개량사업은 급경사와 급커브 등 불량한 도로 선형으로 발생하는 주민 불편을 해소하고 교통안전을 확보하기 위한 사업이다. 최 군수는 안정적인 예산 지원을 통해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 협조를 요청했다.
또한 순창의 대표 특화산업인 전통장류의 경쟁력 강화를 위한 국비 지원 필요성도 강조했다. 미생물기반 전통장류 기업 제품 표준화 사업은 기업별 특화 미생물을 활용해 품질 표준화와 안전성 확보 기반을 마련하는 데 목적이 있다.
전통장류 기능성 및 품질관리 지원사업은 제품 기능성 규명과 품질관리 고도화를 통해 해외시장 진출을 뒷받침하는 사업으로, 최 군수는 관련 예산의 반영을 건의했다.
최영일 순창군수는 "국가예산 확보는 순창의 미래 발전과 군민의 삶의 질 향상을 위한 중요한 과제"라며 "지역에 꼭 필요한 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 국회와 중앙부처를 지속적으로 설득하고, 예산이 최종 확정되는 순간까지 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com