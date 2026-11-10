대전시, 태양광 산업 육성 본격화…17일 재생에너지 정책 포럼

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 10일 재생에너지 정책 포럼 개최 계획을 밝혔다
- 포럼은 17일 열려 태양광 산업화와 에너지자립 방안을 논의한다
- 대전시는 분산에너지 특화지역 지정을 위한 협약도 체결한다
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에너지연·한전KDN과 협약…분산에너지 특화지역 지정 기반 구축
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 태양광 산업 육성과 지역 에너지 자립을 위한 정책 마련에 나선다. 특히 재생에너지 확산과 함께 민선 9기 공약인 분산에너지 특화지역 지정을 위한 협력체계 구축에도 속도를 낸다.
대전시는 오는 17일 오후 2시 대전컨벤션센터(DCC) 제1전시장에서 한국에너지기술연구원과 공동으로 '대전광역시 재생에너지 정책 포럼'을 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 국내 최초로 열리는 제9회 세계태양광총회(WCPEC-9)의 특별세션으로 마련됐다. '태양광으로 여는 대전의 미래'를 주제로 건물일체형 태양광(BIPV) 산업화와 에너지자립마을, 산업단지 지붕태양광 활용 방안 등을 논의한다.
김제선 중구청장 등이 참여하는 토론에서는 기업의 재생에너지 사업 참여를 시민 이익으로 연결하는 지역 맞춤형 태양광 모델을 모색한다.
포럼 당일 대전시는 한국에너지기술연구원, 한전KDN과 재생에너지 확산 및 분산에너지 인프라 구축을 위한 업무협약도 체결한다. 지역에서 생산한 전력을 직접 거래·소비할 수 있는 분산에너지 특화지역 지정을 추진하기 위한 사전 작업이다.
문인환 대전시 민생경제국장은 "포럼에서 제시된 의견을 정책에 반영해 시민이 체감할 수 있는 대전형 태양광 모델을 구축하겠다"고 말했다.
포럼은 누구나 무료로 참석할 수 있으며 대전시 에너지정책과를 통해 신청하면 된다.
nn0416@newspim.com