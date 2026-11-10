캐릭 감독 "사퇴 없다" 외쳤지만...맨유, 해임 수순 착수

AI 핵심 요약beta
- 맨체스터 유나이티드는 10일 마이클 캐릭 감독 경질을 검토했다
- 맨유는 리그 10경기에서 1승에 그치며 강등권 18위로 추락했다
- 구단은 포체티노와 하우 등을 차기 감독 후보로 검토하는 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
포체티노·하우·나겔스만·콘테 후임 거론
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭 감독을 머지않아 경질할 것으로 보인다. 정식 사령탑으로 승격한 지 불과 6개월 만의 추락이다.
현지 주요 매체들은 10일(한국시간) 맨유 구단 수뇌부가 캐릭 감독의 해임을 검토하고 있으며 11월 A매치 휴식기 동안 경질 절차를 마무리할 가능성이 크다고 일제히 보도했다. 오마르 베라다 최고경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 풋볼 디렉터가 공동 구단주인 짐 랫클리프 경과 글레이저 가문에 캐릭 감독의 경질을 권고할 것이라는 관측이다. 구단은 약 2주 뒤 열리는 리버풀과의 원정 경기 전까지 신임 사령탑 선임을 완료한다는 계획이다.
캐릭 감독은 불과 하루 전 열린 애스턴 빌라와의 10라운드 홈 경기에서 4-4로 비긴 뒤 기자회견을 통해 "자진 사퇴는 없다. 현재 선수단으로 반등할 수 있다고 100% 확신한다"라며 거취 관련 질문에 강한 불쾌감을 표시했으나, 구단 수뇌부의 칼날을 피하지는 못했다.
맨유는 올 시즌 리그 10경기에서 1승 5무 4패(승점 8)에 그치며 강등권인 18위까지 추락했다. 이는 1986-1987시즌 이후 40년 만에 거둔 구단 역사상 최악의 리그 출발이다. 특히 10경기 19실점을 허용해 크리스털 팰리스, 입스위치 타운에 이어 리그 최다 실점 3위에 오르는 등 수비진이 와르르 무너졌다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 등 공식전을 통틀어도 15경기 단 3승에 그쳤으며, 리그컵에서는 브라이턴에 2-0으로 앞서다 역전패당해 일찌감치 탈락했다. 맨체스터 시티와의 더비전에서도 수적 우위를 활용하지 못하고 패하는 등 경기력 부진이 이어졌다.
선수단 내부 분열도 경질을 부채질했다. 리산드로 마르티네스가 구단의 여름 이적시장 정책을 공개 비판한 데 이어, 주장 브루누 페르난데스는 UCL 코모전 1-4 완패 이후 캐릭 감독의 전술을 비판했다가 선발 명단에서 제외되는 등 잡음이 끊이지 않았다. 맨유 보드진은 지난달 25일 본머스전 0-3 패배 이후 휴식기까지 경과를 관망하기로 했으나 이후 첼시전 완패 등 경기력이 회복되지 않자 전격 경질로 가닥을 잡았다.
차기 사령탑 후보군도 구체화되고 있다. 미국 대표팀을 이끄는 마우리시오 포체티노 감독을 비롯해 에디 하우 전 뉴캐슬 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독, 안토니오 콘테 감독 등이 지휘봉 후보로 거론되고 있다.
psoq1337@newspim.com