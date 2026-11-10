레인저스 김민수, 부상으로 김은중호 제외…김결 대체 발탁

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회는 10일 부상당한 김민수를 U-21 대표팀에서 제외했다
- 협회는 수원 삼성 공격수 김결을 김민수의 대체 선수로 발탁했다
- U-21 대표팀은 14일과 17일 멕시코와 평가전을 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스코틀랜드 레인저스에서 활약하는 2006년생 공격수 김민수가 부상으로 21세 이하(U-21) 대표팀 합류가 무산됐다.
대한축구협회는 10일 "김민수를 부상에 따른 선수 보호 차원에서 소집 제외하기로 결정했다"며 "K리그2 수원 삼성의 공격수 김결을 대체 발탁했다"고 발표했다.
2022년 스페인 라리가 지로나 유소년팀을 거쳐 지로나 1군 데뷔전을 치른 김민수는 지난해 스페인 2부리그 안도라로 임대돼 40경기 6골 4도움을 기록하며 경쟁력을 증명했다. 올시즌을 앞두고는 바이아웃 1000만 유로(약 148억 원)에 레인저스로 이적하며 등번호 10번을 부여받았다.
레인저스 이적 후 공식전 12경기에 출전하며 핵심 공격수로 자리 잡은 그는 최근 A대표팀에도 발탁돼 데뷔전을 치렀다. 공격 포인트는 없었지만 측면과 중앙을 넘나드는 뛰어난 기술과 에너지를 바탕으로 현지 매체의 호평을 받았다.
김은중 감독이 이끄는 U-21 대표팀은 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 대비해 이번 11월 A매치 기간 멕시코 U-21 대표팀과 두 차례 평가전을 갖는다. 해외파 핵심 자원인 김민수의 부상 이탈로 전력 구상에 차질을 빚게 됐다.
대표팀은 오는 14일 오후 4시 천안 코리아풋볼파크에서 멕시코와 비공개로 1차전을 치른다. 이어 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 팬들이 참관하는 공식 친선경기로 2차전을 치를 예정이다.
psoq1337@newspim.com