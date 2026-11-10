표지훈, '굿파트너2'서 한층 성장한 어쏘 변호사로…장나라·김혜윤과 호흡

AI 핵심 요약beta
- 표지훈이 10일 ‘굿파트너2’에서 성장한 전은호로 복귀했다
- 전은호는 차은경의 든든한 동료로 로펌 갈등을 중재했다
- 강혜윤과 어쏘 변호사로 호흡하며 새로운 활약을 예고했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 표지훈이 '굿파트너2'에서 한층 성장한 어쏘 변호사 전은호로 돌아온다.
오는 20일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 측은 10일, 차은경(장나라)의 든든한 오른팔이자 '법무법인 리봄'의 활력소 전은호(표지훈)의 활약이 기대되는 스틸을 공개했다. 여기에 '어쏘 변호사' 강혜성(김혜윤)과의 만남이 궁금증을 높인다.
'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다. 이혼 후에도 계속되는 삶, 정답 없는 인생의 갈림길에서 차선 중의 최선을 선택하는 변호사들의 이야기가 짜릿한 카타르시스와 공감을 선사한다.
시즌 1에서 유쾌한 웃음과 활력을 더했던 표지훈이 다시 '전은호'로 돌아온다. '워킹 밸런스 러브'를 외치던 전은호는 차은경과 함께 '법무법인 대정'을 떠나 '법무법인 리봄'에서 발걸음을 함께해 온 인물. 한 뼘 성장한 변호사가 된 전은호는, 이제는 차은경의 누구보다 든든한 친구이자 동료로서 활약을 펼친다.
그런 가운데 공개된 사진에는 차은경, 강혜성, 전은호의 아슬아슬한 만남이 담겨 호기심을 자극한다. 이혼 사건으로 맞붙은 '법무법인 리봄'과 '법무법인 춘정', 두 로펌의 신경전은 법원 밖에서도 이어진다. 차은경의 조언에 심기가 불편해진 강혜성, 그 팽팽한 분위기를 수습하는 건 다름 아닌 전은호다. 오랜 시간 손발을 맞춰온 만큼 차은경 말에 숨겨진 속뜻까지 척척 알아채는 전은호. 익살스러운 표정으로 차은경의 말을 해석하며 분위기를 중재하는 모습에서 그 세월의 호흡이 전해진다. 차은경의 든든한 '지킴이'이자 누구보다 능숙한 '차은경 어' 통역사로 거듭난 전은호의 활약이 기대되는 이유다.
이어진 사진 속 강혜성과 전은호의 한결 가까워진 만남도 포착됐다. 어쩐 일인지 함께 식사 중인 두 사람은 '어쏘 변호사'라는 공통분모를 지녔다고. 남다른 친화력과 처세술로 동료와 의뢰인 모두에게 사랑받는 전은호답게, 근심 가득한 강혜성을 향해 유쾌한 위로를 전하는 모습이 흥미롭다. 더 독해진 최악의 이혼 사건들 속 두 어쏘 변호사가 어떻게 성장해 나갈지, 누구와도 원만한 관계를 유지하는 전은호가 의뢰인들을 위해 펼칠 자신만의 이혼 전략은 무엇일지도 기대를 모은다.
표지훈은 다시 한번 '전은호'로 돌아온 소감에 대해 "배우로서 작품이 잘되고 시리즈로 이어져 나간다는 게 얼마나 큰 행복인지, 무척이나 설레고 감개무량하다"라고 밝혔다. 이어 연기 주안점을 '조화'라고 밝힌 표지훈은 "새로운 인물들이 많이 등장하기 때문에 튀거나 돋보이려 하지 않았다. 특별한 연기 포인트를 새롭게 주기보다는, 극 전체의 조화에 신경을 썼다"라면서 "시즌1을 좋아했던 시청자분들이 시즌2도 편하게 볼 수 있도록 '안정감'을 주는 캐릭터가 되고자 했다"라고 전해 활약을 더욱 기대케 했다.
한편, SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'는 20일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com