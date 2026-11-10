신현송 한은 총재, BIS CPMI 의장 선임…비 서구권 최초 기록

AI 핵심 요약beta
- 한국은행은 10일 신현송 총재를 BIS 산하 CPMI 의장으로 선임했다고 밝혔다.
- 신 총재는 지난 1일부터 3년간 지급결제 국제기준 제정기구를 이끈다.
- CPMI는 디지털 금융과 국가 간 송금, 인공지능 결제를 주요 의제로 논의할 예정이다.
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28개 중앙은행 참여, 지급결제 국제기준 제정 주도
디지털화·토큰화 전문성 인정, 국제협력 확대 기대
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신현송 한국은행 총재가 국제결제은행(BIS) 산하 지급 및 시장인프라 위원회(CPMI) 의장으로 선임됐다. 미국과 유럽 이외 지역의 중앙은행 총재가 의장을 맡는 것은 이번이 처음이다.
한국은행은 10일 신 총재가 BIS 세계경제회의(GEM)에서 회원국 협의를 거쳐 CPMI 의장으로 선임됐다고 밝혔다. 임기는 지난 1일부터 3년간이다.
CPMI는 지급결제제도와 금융시장인프라의 안정성 및 효율성을 높이기 위한 국제기준 제정기구다. 미국 연방준비제도(Fed)와 유럽중앙은행(ECB), 영란은행 등 주요 28개 중앙은행이 참여하고 있으며, 한국은행은 2009년 7월 가입했다.
위원회는 지급·청산·결제 관련 국제기준을 제정하고 이행상황을 점검한다. 대표적으로 2012년 국제증권감독기구(IOSCO)와 공동으로 '금융시장인프라에 관한 원칙(PFMI)'을 제정해 금융시장인프라가 준수해야 할 24개 국제원칙을 마련했다. 국내에서는 한국거래소와 한국예탁결제원, 금융결제원 등이 적용 대상이다.
이병목 한국은행 금융결제국장은 "CPMI는 바젤은행감독위원회(BCBS) 등과 함께 BIS의 가장 핵심적인 위원회 중 하나"라며 "국제조약은 아니지만 주요국 금융규제의 바탕이 되는 기준을 마련하는 기구"라고 설명했다.
그동안 의장직은 미국과 유럽 중앙은행 고위 인사들이 맡아왔다. 티머시 가이트너 전 뉴욕연방준비은행 총재와 폴 터커 전 영란은행 부총재, 브누아 쾨레 전 ECB 집행이사 등이 의장을 역임했으며, 직전 의장은 파비오 파네타 이탈리아 중앙은행 총재다.
향후 주요 논의 분야로는 토큰화 등 디지털 금융 혁신과 국가 간 송금 개선, 인공지능(AI) 기반 지급결제 등이 거론된다.
이 국장은 "최근 중앙은행들의 주요 관심 사항은 토큰화 같은 디지털 혁신과 국가 간 송금 비용 및 속도 개선, 에이전틱 AI를 활용한 지급결제, 금융시장인프라 복원력 제고 등"이라며 "구체적인 업무계획은 첫 회의에서 회원 중앙은행들과 논의해 결정할 예정"이라고 말했다.
특히 스테이블코인뿐 아니라 금융자산과 실물자산의 토큰화가 확대되면서 중앙은행의 결제시스템 대응도 주요 쟁점으로 떠오르고 있다. 토큰화된 자산의 결제를 기존 중앙은행 시스템으로 처리할지, 분산원장기술(DLT) 기반 결제시스템을 활용할지 등이 관심 사항이다.
신 총재는 BIS 재직 당시인 2023년 토큰화된 화폐와 금융자산을 공통 플랫폼에서 발행·유통하는 '통합원장(unified ledger)' 구상을 제시한 바 있다. 한국은행도 CPMI 산하 '미래 지급결제제도 워킹그룹'에 참여해 디지털화·토큰화 환경에서 중앙은행 화폐의 역할 등을 논의해 왔다.
이번 의장 선임 과정에서는 미국과 유럽을 비롯한 회원 중앙은행들의 지지가 있었던 것으로 전해졌다.
이 국장은 "CPMI 의장을 맡기 위해서는 미국과 유럽 등 주요 선진국의 지지를 얻어야 한다"며 "전체 회원 중앙은행이 반대 없이 찬성하고 지지해 의장직을 맡게 된 것으로 알고 있다"고 말했다.
이어 "한국은행이 지급결제 분야에서 세계적인 흐름을 선도해 온 점도 국제사회에서 인정받은 것"이라며 "한국이 글로벌 지급결제 논의를 이끌고 관련 위험관리 기준을 제정하는 데 큰 역할을 수행한다는 점에서 한국 금융 역사의 중요한 이정표가 될 것"이라고 덧붙였다.
eoyn2@newspim.com