[MLB] 美 매체 "부상 복귀 폰세, 404억원 몸값 증명해야"

AI 핵심 요약beta
- 토론토는 2027시즌 복귀하는 코디 폰세의 활약을 검증해야 한다고 지적했다.
- 폰세는 2025년 한화에서 투수 4관왕과 정규시즌 MVP를 차지했다.
- 현지 매체는 부상 복귀에만 의존하지 말고 추가 선발을 영입해야 한다고 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 현지 언론이 복귀를 앞둔 코디 폰세(토론토 블루제이스)의 2027시즌 활약 여부에 주목하며 엄정한 검증이 필요하다고 지적했다.
토론토 소식을 전하는 현지 매체들은 폰세가 2027시즌 1100만 달러(약 148억 원)의 연봉을 받는 만큼 구단이 투자한 3년 총액 3000만 달러(약 404억 원)에 걸맞은 성과를 입증해야 한다고 일제히 보도했다.
매체들은 "9월 말 폰세가 이미 투구 훈련을 시작했으며 2027년 스프링캠프에 완전히 복귀할 수 있을 것"이라며 "무릎 수술을 받은 이후에도 해외 무대에서 보여준 기량을 유지할 수 있을지 스스로 증명해야 한다"고 강조했다.
폰세는 2025시즌 한화 이글스 유니폼을 입고 KBO리그 무대를 완전히 평정했다. 정규시즌 29경기 180.2이닝 동안 17승 1패, 평균자책점 1.89, 252탈삼진을 기록하며 다승, 평균자책점, 탈삼진, 승률(0.944) 부문 싹쓸이로 투수 4관왕에 올랐다. 단일 시즌 최다 탈삼진 신기록과 선발 17연승 대기록을 세운 그는 2006년 류현진 이후 19년 만에 한화 소속 정규시즌 최우수선수(MVP)에 선정되며 한국시리즈 진출을 이끌었다.
압도적인 성적을 바탕으로 토론토와 계약하며 빅리그로 금의환향했으나 부상 악재가 발목을 잡았다. 지난 3월 30일 콜로라도 로키스와의 토론토 데뷔전에서 수비 도중 오른쪽 무릎 전방십자인대(ACL)가 파열됐다. 3회 도중 마운드를 내려온 폰세는 수술대에 올랐고 2026시즌을 단 1경기 출전으로 마무리했다.
다행히 재활은 순조롭게 진행 중이다. 폰세는 9월부터 투구 훈련을 재개했으며 2027시즌 스프링캠프 정상 합류를 목표로 몸을 만들고 있다.
현지 매체는 "폰세는 첫해를 정비소에서 보낸 새 자동차와 같다"며 "건강하게 돌아온다면 저렴한 비용으로 큰 성과를 거두겠지만 십자인대 부상에서 복귀하는 투수에게만 의존해서는 안 된다"고 구단에 추가 선발 영입을 촉구했다.
2026시즌 아메리칸리그 동부지구 최하위에 머물며 가을야구 진출에 실패한 토론토는 마운드 재건이 시급하다. 현지 매체들은 딜런 시즈, 트레이 예세비지, 호세 소리아노에 이어 4선발 후보로 거론되는 폰세가 실전 감각을 회복하고 MVP 시절의 위용을 재현할 수 있을지 주목하고 있다.
psoq1337@newspim.com