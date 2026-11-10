음성 푸드플러스센터 건립 본격화…2027년 말 준공 목표

AI 핵심 요약beta
- 음성군은 10일 푸드플러스센터 건립 관련 행정절차를 마무리했다
- 센터는 음성읍 용산리 일원에 100억원을 들여 2027년 말 준공한다
- 지역 농산물 가공·창업과 교육을 지원하며 먹거리 관광 거점으로 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
음성읍 용산리 3880㎡ 규모…봉학골 산림관광과 연계
[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 음성군이 추진하는 푸드플러스센터 건립사업이 관련 행정절차를 마무리하고 본격적인 사업 추진에 들어간다.
음성군은 충북도로부터 푸드플러스센터 건립을 위한 지역개발사업구역 지정과 사업시행자 지정, 실시계획을 일괄 승인받았다고 10일 밝혔다.
이번 승인으로 대상 부지의 용도지역 변경 등 군관리계획 결정 절차도 함께 처리돼 공사 착수를 위한 행정절차가 마무리됐다.
센터는 음성읍 용산리 581번지 일원 3880㎡ 규모로 조성되며 2027년 말 준공이 목표다.
총사업비 100억원이 투입되는 농촌신활력플러스사업의 핵심 시설로 지역 농산물 가공·연구 공간과 푸드 창업 및 전문인력 양성 교육장, 식음 편의시설 등이 들어선다.
군은 센터를 지역 농산물 소비와 판로 확대, 먹거리 산업 육성을 위한 거점으로 활용할 계획이다.
청년 창업자와 지역 활동가의 정착을 지원하고 관련 일자리 창출도 추진한다.
특히 봉학골 산림욕장과 지방정원 등 주변 관광자원과 연계해 먹거리와 산림관광을 결합한 체류형 관광 기반을 구축한다는 구상이다.
조병옥 군수는 "이번 실시계획 승인으로 사업 추진의 기반이 마련됐다"며 "주변 산림관광 시설과 연계해 지역에 활력을 불어넣는 푸드관광 거점으로 조성하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com