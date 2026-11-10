누에라, 새 월드투어 '더 퓨처 이즈 나우' 개최…12월 마카오서 시작

AI 핵심 요약beta
- 누에라는 8일 새 월드투어 개최 소식을 발표했다
- 누에라는 12월 19일 마카오에서 첫 공연을 연다
- 누에라는 음악방송 2관왕과 글로벌 활동으로 성장세를 이어갔다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 누에라가 새 월드투어 일정을 발표했다.
누에라는 지난 8일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 새 월드투어 '2027 더 퓨처 이즈 나우(THE FUTURE IS NOW)' 개최 소식을 게재했다.
공개된 포스터에 따르면 누에라는 오는 12월 19일 마카오 타워 L4 시어터에서 공연을 연다. 이번 공연은 새로운 월드 투어 타이틀을 내건 무대로, 누에라가 선보일 음악과 퍼포먼스에 기대가 모인다.
누에라는 앞서 지난 5월 네덜란드 암스테르담에서 첫 월드 투어 '캐치 더 웨이브(CATCH THE WAVE)'의 포문을 열었다. 유럽과 아시아, 북미 등 3개 대륙을 아우르는 글로벌 활동을 통해 세계 각지의 팬들과 만나며 공연 경험을 쌓아온 바 있다.
음악적 성과도 이어지고 있다. 누에라는 지난 7월 발매한 네 번째 미니앨범 '이엑스이(.exe)'로 데뷔 후 처음으로 음악방송 1위 트로피를 거머쥐었다. MBC M·MBC every1 '쇼챔피언'과 KBS2 '뮤직뱅크'에서 연이어 정상에 오르며 음악방송 2관왕을 달성했다.
또한 앨범과 동명의 타이틀곡 '.exe'는 유튜브 뮤직 일간 쇼츠 인기곡 차트 4위에 오르며 주목받았다. 앞서 세 번째 미니앨범 '팝 잇 라이크(POP IT LIKE)'로 자체 최고 초동 판매량을 기록한 데 이어 지상파 음악방송 첫 1위까지 달성하며 성장세를 이어갔다.
이처럼 음악방송과 글로벌 투어, 대형 시상식 무대를 오가며 활동 영역을 넓혀온 누에라가 새 월드 투어를 통해 어떤 새로운 모습을 선보일지 기대가 높아지고 있다.
alice09@newspim.com