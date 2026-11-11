[현장톡] '가능한 사랑' 전도연 "후보·수상 상관없어…이미 배우로서 충분히 얻었다"

[종로=뉴스핌] 최문선 기자 = "배우로서 제가 이 작품을 통해 얻을 수 있는 건 다 얻은 것 같아요."

지난 9일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행한 전도연은 "처음에는 이창동 감독님 때문에 선택했다. 이야기가 오래전부터 준비되고 있다는 걸 들었다. 지금 시나리오와는 조금 다르지만 다른 제목으로 거론된 적도 있었다"며 "시간이 지나면서 감독님이 더 이상 이 이야기를 하지 않으실 줄 알았다. 나중에 시나리오를 받아봤을 때 다른 이야기일 줄 알았는데 같은 이야기였다. 그 이야기를 어떻게 사랑 이야기로 풀어냈을지 궁금했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 전도연. [사진=넷플릭스] 2026.11.10 moonddo00@newspim.com

영화가 극장에서 개봉했지만 많은 관객과 만나지는 못했던 만큼 넷플릭스 공개를 기다렸다는 전도연은 작품을 본 관객들의 반응에도 관심을 기울였다. 그는 "넷플릭스에 공개되자마자 봤다. 이야기가 너무 좋아서 잘 봤다"며 "영화를 보고 이야기를 이해하지 못한 부분이나 각자 이해한 부분을 서로 공유하면서 대화를 나누는 모습을 보니 만족스러웠다"고 전했다.

이어 "많지는 않지만 반응을 찾아봤다. 이야기에 여러 가지가 담겨 있다 보니 관객들이 어떻게 이해하고 보는지 궁금했다"고 덧붙였다.

베니스국제영화제에서 공개된 이후 해외 매체의 호평이 이어진 데 대해서는 기쁨보다 당황스러움이 앞섰다고 털어놨다. 전도연은 "뭔가를 해냈다는 만족감보다는 당황스러웠다. 더 잘해야겠다는 생각보다는 그 인물을 자연스럽게 받아들이려고 했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 전도연. [사진=넷플릭스] 2026.11.10 moonddo00@newspim.com

특히 이창동 감독의 현장 분위기가 이전과 달라졌다는 점도 인상 깊었다. 전도연은 "예전에는 치열했다면 이번에는 그 치열함을 내려놓은 느낌이었다. 이창동 감독님 현장이 이렇게 편안해도 되나 싶을 정도로 신기했고, 힐링이 되는 현장이었다"며 "이렇게 촬영해도 잘 찍히고 있는 건가 싶기도 했다"고 회상했다.

베니스에서 영화를 공개한 뒤 관객과의 대화를 앞두고 감독에게 직접 연기를 잘했는지 물어보기도 했다고. 전도연은 "스크리닝을 마치고 GV를 하려고 무대 뒤에 서 있는데 감독님께 '제가 진짜 연기를 그렇게 잘했어요?'라고 물어봤다. 호평이 이어지니 나도 당황스럽고 의아해서 여쭤본 것"이라며 "감독님이 손을 꼭 잡아주시면서 '잘했지, 그럼. 나중에 영화를 다시 한번 봐'라고 하셨다"고 말했다. 이어 "정말 영화를 다시 보니 내가 미옥처럼 보이더라"고 덧붙였다.

처음 시나리오를 읽었을 때는 이창동 감독 특유의 이야기라는 생각이 들었지만, 두 번째 읽을 때는 대사가 고민으로 다가왔다. 전도연은 "'역시 이창동 감독님이구나'라고 생각했다가 두 번째 읽을 때는 '이 대사를 어떻게 하지?' 싶었다. 이창동 감독님 영화 중 대사가 가장 많은 작품이 아닐까 싶다"고 웃었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 전도연. [사진=넷플릭스] 2026.11.10 moonddo00@newspim.com

그만큼 대사를 익히는 데도 공을 들였다. 전도연은 "현장에 가면 기다리는 시간이 있어서 게임을 하곤 하는데, 이번에는 휴대전화 게임부터 지웠다. 인터뷰 장면 대사만 발췌해 책으로 만들고 매일 읽었다"며 "감독님이 어느 장소에 의자를 놓고 찍자고 하시면 그 이야기가 내 말처럼 나올 수 있게 하는 것이 가장 큰 준비였다"고 전했다.

함께한 배우들과의 호흡도 작품의 중요한 기억으로 남았다. 전도연은 조인성에 대해 "작품으로 만날 일도 없었고 사석에서 볼 일도 없어서 궁금했다. 오랜만에 만났는데 처음부터 너무 고마웠다"며 "조인성이라는 배우가 연기에 대해 이런 고민을 하고, 좋은 배우가 되고 싶다는 고민을 한다는 게 좋았다. '우리 인성이 잘 커줘서 고맙다'는 이야기도 했다"고 애정을 드러냈다.

조여정에 대해서는 "사석에서 밥을 먹은 적이 있는데 굉장히 밝은 친구다. 긍정적이고 친밀한 에너지가 촬영 현장에도 도움이 많이 됐다"며 "현장 분위기를 좋게 만들어주는 배우"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 전도연. [사진=넷플릭스] 2026.11.10 moonddo00@newspim.com

특히 설경구와는 가장 많은 작품을 함께한 남자 배우이자 사석에서도 자주 만나는 사이다. 전도연은 "설경구에 대해서는 다 알았다고 생각했다. 그런데 이번 작품을 통해 또 다른 설경구를 본 것 같다"며 "이제 우리 그만해도 되지 않느냐는 이야기도 했지만, 이번에 또 이 사람이 어떤 사람이고 어떤 배우인지 알아간 것 같다"고 전했다.

이어 "앞으로도 설경구와 계속 작품을 하고 싶다. 함께한 시간이 쌓이면서 이번 작품에서도 진짜 부부 같은 케미가 나온 것 같다"고 덧붙였다.

'가능한 사랑'은 베니스국제영화제에서의 호평 이후 아카데미 시상식을 향한 여정도 이어가고 있다. 전도연 역시 해외에서 이어진 연기 호평 속에 제99회 아카데미 시상식 여우주연상 후보 가능성이 거론되고 있다. 다만 그는 수상이나 후보 지명 여부보다 작품을 통해 이미 얻은 것에 의미를 뒀다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 전도연. [사진=넷플릭스] 2026.11.10 moonddo00@newspim.com

전도연은 "일단 아직 후보에도 못 올랐다. 지금 아카데미 레이스를 하고 있는데, 수상은 고사하고 후보에 오르기까지도 굉장히 허들이 높다는 생각을 하고 있다"고 말했다.

그러면서 "후보에 오르든 수상하든, 그렇지 않든 상관없이 배우로서 받은 호평만으로도 내가 얻을 수 있는 건 다 얻었다고 생각한다"며 "굉장히 즐거운 마음으로 이 과정을 즐기고 있다"고 전했다.

끝으로 관객들에게도 작품을 봐달라는 마음도 전했다. 전도연은 "어디 얼마나 잘했나 보자는 생각으로 한 번 정도 봐주셔도 좋지 않을까"라며 "그 시간이 충분히 가치가 있을 영화라고 생각한다"고 말했다.

moonddo00@newspim.com