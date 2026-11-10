포스코인터내셔널, 광양 제2 LNG터미널 준공…저장능력 확대

AI 핵심 요약beta
- 포스코인터내셔널은 10일 광양 제2 LNG터미널을 준공했다
- 총 9492억원을 투입해 저장탱크 2기와 부두 등을 구축했다
- 광양 LNG터미널 저장용량은 국내 민간기업 최대인 133만㎘로 늘었다
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 포스코인터내셔널이 광양 제2 액화천연가스(LNG) 터미널을 준공하고 국내 민간기업 최대 규모의 LNG 저장 인프라를 확보했다.
포스코인터내셔널은 10일 광양 제2 LNG터미널에서 종합준공식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 장인화 포스코그룹 회장과 이계인 포스코인터내셔널 사장을 비롯해 정부·지자체 및 고객사 관계자 등 100여명이 참석했다.
광양 제2 LNG터미널은 총 9492억원을 투입해 47개월에 걸쳐 건설됐다. 20만㎘급 LNG 저장탱크 2기와 관련 설비를 비롯해 27만㎥급 LNG 운반선 접안부두, 2만㎥급 선박용 벙커링 부두 등을 갖췄다.
이번 준공으로 광양 LNG터미널의 총 저장용량은 기존 93만㎘에서 133만㎘로 확대됐다. 단일 민간기업 기준 국내 최대 규모로, 전 국민이 약 40일 동안 사용할 수 있는 난방용 가스를 저장할 수 있는 수준이라는 게 회사 측 설명이다.
광양 LNG터미널은 지난 2005년 국내 민간기업 최초로 상업운전을 시작했다. LNG터미널은 해외에서 도입한 LNG를 하역·저장한 뒤 기화해 배관망을 통해 수요처에 공급하는 시설이다.
포스코인터내셔널은 이번 증설을 계기로 LNG 트레이딩과 연계사업을 확대할 계획이다. 회사는 가스전 개발·생산부터 LNG 트레이딩, 저장·공급, 발전에 이르는 LNG 밸류체인을 구축하고 있다. 추가 증설을 위한 9~12호기 저장탱크 부지도 확보한 상태다.
선박 연료 공급사업도 강화한다. 현재 운영 중인 LNG운반선 시운전과 부두에서 선박에 LNG를 공급하는 PTS(Port-to-Ship) 벙커링 사업에 더해 선박 간 LNG를 공급하는 STS(Ship-to-Ship) 벙커링 사업으로 영역을 확대할 방침이다.
이번 터미널 건설에는 포스코그룹 계열사들의 기술과 사업 역량도 활용됐다. 포스코가 개발한 극저온용 고망간강이 적용됐으며 포스코이앤씨가 시공을 맡았다. 포스코인터내셔널은 터미널 운영을 담당한다.
포스코그룹은 철강 중심의 산업자원과 이차전지 소재 등 전략자원, LNG·신재생에너지 등 에너지자원을 중심으로 한 '트리플 코어' 전략을 추진하고 있다. 이번 준공을 통해 에너지자원 부문의 핵심 인프라를 확충하게 됐다.
장인화 포스코그룹 회장은 "광양 제2 LNG터미널은 포스코그룹이 트리플 코어 중 에너지자원 전략을 현장에서 증명하는 명확한 실행의 결과물"이라며 "이번 준공으로 LNG 밸류체인의 완성도를 높이고 국가 에너지 안보에도 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com