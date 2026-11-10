콘진원, K애니메이션 북미 공동제작 기반 확대…캐나다서 쇼케이스

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 콘진원은 10일 캐나다 애니메이션 쇼케이스를 성료했다고 밝혔다
- 국내 기업 7곳은 북미 바이어 32곳과 112건의 상담을 진행했다
- 상담 실적은 5005만달러로 집계됐으며 후속 협의도 이어질 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 캐나다 토론토 메리어트 다운타운 이튼센터에서 '케니메이션 글로벌 쇼케이스 인 캐나다'를 성료했다고 10일 밝혔다.
이번 행사에는 국내 애니메이션 기업 7개 사와 미국·캐나다 바이어 32개 사가 참여했으며, 지난 4월 한국과 캐나다가 '대한민국과 캐나다 간의 시청각 공동제작 협력에 관한 협정'에 서명한 이후 열렸다.
두 나라 애니메이션 업계의 협력 가능성을 현장에서 확인한 자리가 됐다. 이 협정은 한국 측 국내 절차를 마치고 현재 캐나다 측 비준 절차를 남겨두고 있으며, 양국 절차가 마무리되어 발효되면 공동제작물로 인정받은 작품은 두 나라에서 각각 자국 제작물로 인정돼 정부 재정 지원 등 혜택을 받을 수 있게 된다.
지난 3, 4일 양일간 진행된 일대일 비즈니스 상담에서는 국내 애니메이션 기업 7개 사가 북미 바이어 32개 사와 공동제작, 배급, 라이선싱 등 분야에서 총 112건의 상담을 진행하고, 5005만 달러 규모의 상담 실적을 기록했다.
상담에는 캐나다·미국의 방송사와 배급사, 제작·투자사 등이 참여했으며, 일부 기업은 공동제작과 판권 거래 등에 관한 후속 협의를 진행하기로 했다.
첫날 열린 피칭 쇼케이스에서는 국내 참가 기업들이 북미 애니메이션 전문가 7인의 심사위원단을 대상으로 애니메이션 프로젝트를 소개했다. 심사 결과는 11월 4일 네트워킹 리셉션에서 발표됐고, 스튜디오 쉘터의 '여기도 망할 카페입니까?'가 1위를 차지해 한국콘텐츠진흥원장상을 받았다.
심사위원단은 북미 애니메이션 업계를 대표하는 전문가들로 꾸려졌다. 스튜디오 지브리 작품의 북미 배급을 맡아온 지키즈를 비롯해 CBC키즈, 티비오키즈, 크레이브 등이 참여했다. 이들은 비즈니스 상담에도 바이어로 참여해 참가사와 일대일 미팅을 진행하며 작품별 협력 가능성을 논의했다.
심사에 참여한 캐나다 벨 미디어 크레이브의 오리지널 콘텐츠 제작 책임자 알렉시스 맥라렌은 수상작인 '여기도 망할 카페입니까?'에 대해"글로벌 인기 작품들을 연상시키는 친숙한 요소들을 갖추고 있어 시청자들의 관심과 공감을 이끌어 낼 수 있는 작품"이라고 평가했다.
이어 "주인공의 숨겨진 과거와 운명적으로 연걸되는 서사가 작품의 흥미를 높이는 중요한 요소"라고 말했다.
엄윤상 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠IP진흥본장은 "이번 쇼케이스는 국내 애니메이션 기업들이 북미 주요 제작·배급 관계자들과 직접 교류하며 협력 기회를 넓혔다는 점에서 의미가 있다"라며 "앞으로도 한국 애니메이션 지식재산(IP)의 공동제작과 글로벌 진출이 실질적인 사업 성과로 이어질 수 있도록 지원하겠다"라고 밝혔다.
alice09@newspim.com