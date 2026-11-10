장원혁 경남도의원 "4500억 규모 경남테크노파크 시설유지 등 운영 재원부족"

AI 핵심 요약beta
- 장원혁 경남도의원이 9일 경남테크노파크 사후 관리 문제를 지적했다
- 경남TP는 4500억원 규모 자산을 보유했지만 유지·보수 재원이 부족한 상황이다
- 장 의원은 운영비 분담과 시설관리 통합 등 제도 개선을 요구했다
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시설 보수 및 장비 교체에 대한 대책 필요
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 4500억 원 규모 산업 인프라를 보유한 경남테크노파크가 시설 유지·보수와 장비 교체에 필요한 재원 부족 문제가 경남도의회 행정사무감사 도마에 올랐다.
경남도의회 장원혁 경남도의원(더불어민주당)은 지난 9일 경남테크노파크(경남TP) 행정사무감사에서 기반구축사업의 사후 관리 문제를 따졌다고 10일 밝혔다.
경남TP는 창원·김해·양산·거창·사천·고성·밀양 등 7개 시·군에 건물 53개동과 장비 387대를 보유하고 있다. 건물 취득액은 2748억 원, 장비 구입액은 1794억 원으로 전체 자산 규모가 약 4500억 원에 달한다.
풍력너셀 테스트베드와 미래모빌리티 열관리 기술지원센터, 소형모듈원자로(SMR) 시험검사 지원센터 등 준공을 앞둔 시설도 1700억 원 규모다.
문제는 시설 구축 이후 운영에 필요한 재원이다. 기반구축사업은 통상 준공 후 5년간 성과활용기간이 적용되지만, 이후 건물 수선과 장비 교체를 위한 별도 재원은 마련돼 있지 않다.
2025년 경남TP의 인프라 수익은 임대료 29억7000만 원과 장비 사용료 49억3000만 원 등 79억 원이었다. 지출을 제외한 잔액은 3억9000만 원으로 수익의 5% 수준에 그쳤다. 전체 자산과 비교하면 잔액 비율은 0.09%다.
장 의원은 "현재 잔액만으로는 대규모 시설 보수나 장비 교체에 대응하기 어렵다"며 "성과활용사업 이월예산이 줄면 실제 재정 상황은 더 악화할 수 있다"고 우려했다.
일부 조직은 이미 적자를 기록했다. 지능기계본부는 2억7000만 원, 나노융합본부는 2억2000만 원 적자를 냈다. 나노융합본부의 장비 가동률도 54%로 전체 본부 가운데 가장 낮았다.
인력 부담도 지적됐다. 경남TP는 정원 197명에 기간제 92명과 파견 2명을 더해 289명이 200여개 사업과 장비 387대, 건물 53개동, 입주기업 252개사를 관리하고 있다.
시설관리는 7개 시·군 23개소에서 본부별로 이뤄지고 있다. 올해 시설물관리 용역은 8건, 계약 규모는 약 23억원이다.
장 의원은 "기업지원과 산업육성이 본래 역할인데 연구인력이 시설관리까지 맡으면 기업지원의 질이 떨어질 수밖에 없다"며 "시설관리 체계의 통합이나 전문기관 위탁을 검토해야 한다"고 주장했다.
시설을 유치한 시·군과 경남도, 경남TP 사이의 책임 배분도 언급했다. 시·군은 지방비를 투입해 시설을 유치하고, 경남도는 공모 선정과 국비 확보 성과를 얻지만 준공 이후 운영 책임은 경남TP에 집중된다는 이유에서다.
장 의원은 기반구축사업 공모 단계에서 준공 후 10년간 운영비와 인력계획을 의무적으로 마련하고, 이사회와 경남도 산업국이 사전 검토하는 절차를 제안했다.
또 시설을 유치한 시·군의 운영비 분담 협약과 경남도 차원의 인프라 총량 관리, 수익성이 낮은 공공시설에 대한 최소 운영비 지원 근거 마련도 요구했다.
news2349@newspim.com