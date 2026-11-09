[핌in청주] 우리은행에 잡힌 KB 김완수 감독 "허예은 힘 분산 필요"

[청주=뉴스핌] 이웅희 기자=청주 KB가 홈에서 아산 우리은행에 패했다. 개막 홈 2연패다.

KB는 9일 청주실내체육관에서 열리는 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 우리은행과의 홈경기에서 51–57로 패했다.

[청주=뉴스핌] 이웅희 기자=KB 김완수 감독이 9일 우리은행과의 홈경기에서 선수들의 플레이를 지켜보고 있다. [사진=WKBL] 2026.11.09 iaspire@newspim.com

경기 후 KB 김완수 감독은 "양팀 모두 수비에 집중한 수비전이었다. 수비에서 한, 두 개 실수가 승패를 결정한 것 같다"면서 "홈 2경기 모두 패해서 팬들에 죄송하다. 내가 선수들에게 전술을 좀 더 디테일하게 전달했어야 했다. 3쿼터에 우리은행에 점수를 좀 더 주며 분위기를 넘겨준 게 아쉬웠다"며 총평했다.

패배에도 송윤하와 성수연은 칭찬했다. 김 감독은 "송윤하와 성수연 덕분에 그래도 끝까지 접전을 펼친 것 같다"면서 "(박지수 공백을 메우고 있는)송윤하가 어리지만 잘해줬다. 성수연이 3~4달 만에 복귀해 잘 뛰었다. 나윤정, 사라가 쉬는 시간에 해줄 것 같다"고 밝혔다.

57점으로 막은 수비는 괜찮았지만, 50점을 간신히 넘겼다. 김 감독은 "수비를 잘 하더라도 공격 성공이 되지 않으면, 힘이 빠진다. 수비가 돼 이기는 경기도 있지만, 득점이 나와야 이긴다"면서 "우리 선수들의 경기력이 올라오고 있지만, 공격에서 자신감이 더 올라와야 한다. 허예은에게만 맡기지 말고, 다른 선수들이 기회에 자신있게 해줘야 한다"고 강조했다.

허예은은 이날 10점에 그쳤다. 김 감독은 "허예은의 공격 옵션이 많다. 수비 에너지가 많이 들고, 체력적으로 힘든 모습도 나온다. 너무 혼자 해결하려 하지 말고, 주위 선수들에게도 분산시키자고 얘기하고 있다"고 밝혔다.

연승에 실패한 KB는 오는 14일 용인 삼성생명과 원정경기를 치른다.

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