[프로농구] 칸터 '더블더블' 삼성, KT 85-78 제압…선두 수성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로농구 서울 삼성이 케렘 칸터의 더블더블 활약에 힘입어 수원 KT를 꺾고 선두 자리를 지켰다.

삼성은 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 KT와의 홈경기에서 85-78로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 삼성 케렘 칸터가 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 KT와의 홈경기에서 공을 잡고 있다. [사진=KBL] 2026.11.09 football1229@newspim.com

시즌 11승 2패를 기록한 삼성은 2위 안양 정관장(9승 4패)과의 승차를 2경기로 벌리며 선두를 유지했다. 반면 3연승을 마감한 KT는 6승 7패로 대구 한국가스공사와 공동 5위에 자리했다.

지난 5시즌 연속 최하위에 머물렀던 삼성은 올 시즌 개막 9연승으로 돌풍을 일으켰다. 지난 7일 원주 DB에 패했지만, 이날 승리로 연패 위기를 넘겼다.

삼성은 칸터가 27점 14리바운드로 더블더블을 기록해 승리를 이끌었다. 저스틴 구탕도 10점 10리바운드(6어시스트)로 더블더블을 기록했다. 이관희와 한호빈은 나란히 13점을 올렸고, 크리스 맥컬러도 11점 7리바운드로 힘을 보탰다.

특히 1라운드 최우수선수(MVP)에 선정된 칸터는 이날 하프타임에 트로피를 받은 뒤 4쿼터에만 11점을 몰아넣으며 승부처에서 존재감을 드러냈다.

삼성은 경기 초반 KT와 팽팽한 접전을 펼쳤다. 1쿼터를 22-22로 마쳤지만, 2쿼터에서 12점을 몰아 넣은 상대 패리스 배스의 공격을 막지 못하며 27-38까지 밀렸다.

이관희의 3점슛을 시작으로 반격에 나선 삼성은 연속 득점을 터트리며 38-40까지 추격했다. 그러나 이후 배스와 트레이 포터의 골밑 공격을 허용하면서 전반을 40-46으로 마쳤다.

삼성은 3쿼터부터 경기 흐름을 바꿨다. 구탕의 덩크슛으로 동점을 만들었다가, 다시 배스에게 4점을 내줘 52-56으로 밀렸다. 그러나 공격을 주도한 삼성이 구탕의 3점슛으로 59-56 역전에 성공했다. 이후 삼성은 이규태의 외곽포 등에 힘입어 64-61로 3쿼터를 마무리했다.

4쿼터에도 삼성의 기세가 이어졌다. 칸터와 구탕이 공격을 이끌었고, 구탕의 3점슛으로 73-65까지 달아났다. 그러나 KT의 거센 추격에 고전하기도 했다. 전성현에게 3점슛을 허용했고, 배스에게 5점을 연속으로 내주면서 73-73 동점을 허용했다.

승부처에서는 삼성의 집중력이 돋보였다. 경기 종료 4분 1초를 남기고 이관희가 3점슛을 성공시키며 다시 리드를 가져왔다. 이어 구탕이 배스의 3점슛을 블록하며 상대 추격을 차단했다.

[서울=뉴스핌] 삼성 이관희가 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 KT와의 홈경기에서 슛을 쏘고 있다. [사진=KBL] 2026.11.09 football1229@newspim.com

이후 칸터가 골밑슛과 3점슛을 연달아 터뜨리면서 점수 차를 81-73으로 벌렸다. 삼성은 남은 시간 리드를 지키며 85-78 승리를 완성했다.

KT는 배스가 39점 15리바운드 7어시스트로 맹활약했지만 패배를 막지 못했다. 경기 종료 3분 3초를 남기고 배스가 공격자 반칙을 범하면서 추격의 흐름이 끊긴 게 아쉬웠다.

football1229@newspim.com