[핌 포커스] 우승 문턱 좌절 KT, FA '37세 베테랑' 김상수 붙잡을까

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 주전 2루수 김상수(36)가 프리에이전트(FA) 자격 행사를 앞두고 있다. 2000년생 내야 유틸리티 플레이어 류현인이 3할 타율을 기록하며 치고 올라오는 가운데 KT가 어떤 선택을 내릴지 주목된다.

KT는 지난 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 5차전에서 삼성 라이온즈에 1-12로 패했다. 시리즈 전적 1승 4패로 준우승에 그치며 시즌을 마무리했다.

[서울=뉴스핌] KT 위즈의 주전 2루수 김상수와 내야 유틸리티 자원 류현인. [사진=KT 위즈] 2026.11.09 football1229@newspim.com

KT는 이제 다음 시즌을 위한 전력 재편에 나선다. 이 가운데 야수 중 주전 2루수 김상수, 외야수 김민혁과 배정대, 내야수 오윤석은 FA 자격 권리를 취득한다. 이 중 베테랑 김상수의 거취가 관심사다.

2009년 삼성에서 데뷔한 김상수는 2023시즌을 앞두고 삼성에서 KT로 이적했다. 당시 KT는 김상수와 4년 총액 29억 원에 FA 계약을 체결했다. 삼성에서 오랫동안 주전 유격수로 활약했던 김상수는 KT에서 유격수와 2루수를 번갈아가면서 출전하다가 올 시즌 2루수로 자리를 잡았다.

계약 기간 동안 꾸준한 활약을 보여줬다. 2023년 129경기 타율 0.271, 120안타(3홈런) 56타점 58득점을 기록했다. 2024년에는 113경기 타율 0.276, 102안타(4홈런) 45타점 60득점을 남겼다.

지난해에는 113경기 타율 0.254, 90안타(5홈런) 47타점 42득점을 기록했다. 올해도 131경기에 출전해 타율 0.282, 115안타(1홈런) 41타점 49득점, OPS(출루율+장타율) 0.704로 KT의 정규시즌 우승에 힘을 보탰다.

4년간 486경기를 소화하며 통산 타율 0.271을 기록했다. 뛰어난 장타력을 갖춘 선수는 아니지만, 안정적인 수비와 준수한 타격 능력을 앞세워 내야진의 중심을 잡았다.

[서울=뉴스핌] KT 위즈의 주전 2루수 김상수. [사진=KT 위즈] 2026.11.09 football1229@newspim.com

다만 김상수는 1990년생으로 내년에 37세가 된다. KT가 장기적인 내야진 구성을 고려한다면 재계약 기간과 규모를 신중하게 판단할 수밖에 없다.

이 가운데 류현인이 새로운 주전 후보로 떠올랐다. 2000년생 류현인은 2023년 신인드래프트 7라운드 전체 70순위로 KT에 입단했다. 본래 주 포지션은 2루수지만 1루수와 3루수까지 소화할 수 있는 내야 유틸리티 자원이다.

류현인은 올해 정규시즌 90경기에서 타율 0.338, 72안타(1홈런) 27타점 32득점, OPS 0.817을 기록했다. 출루율 0.390, 득점권 타율 0.339로 공격에서도 경쟁력을 보여줬다.

특히 백업과 대타로 활약하며 기회를 놓치지 않았다. 대타 타율은 0.313이었다. 9월에는 타율 0.390, 10월에는 0.545를 기록하며 시즌 막판 상승세를 이어갔다.

정규시즌 90경기 출전으로 규정 타석을 채우지는 못했다. 그러나 제한된 기회에서 타율 0.338을 기록했다는 점은 의미가 크다. 주전으로 도약할 가능성을 충분히 보여줬다.

실제로 KT는 KS에서도 류현인에게 기회를 줬다. 2차전에서 김상수가 발꿈치 통증으로 선발 명단에서 제외되자 류현인이 6번타자, 2루수로 선발 출전했다.

그러나 가을야구에서는 정규시즌의 타격감을 이어가지 못했다. 류현인은 KS에서 11타수 무안타에 그쳤다. 5차전 수비에서도 아쉬운 모습을 보여주며 경험 부족이라는 과제를 남겼다.

[서울=뉴스핌] KT 위즈의 내야 유틸리티 자원 류현인. [사진=KT 위즈] 2026.11.09 football1229@newspim.com

김상수도 KS에서 11타수 1안타에 그쳤다. 1차전에서 적시타를 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰지만, 이후에는 발꿈치 통증과 타격 부진으로 제 몫을 해내지 못했다.

둘 모두 아쉬운 KS를 보냈지만, 다음 시즌을 바라보는 입장은 다르다. 김상수는 풍부한 경험과 안정적인 내야 수비가 강점이다. 삼성 시절 네 차례 통합우승을 경험했고, KT에서도 4년간 주전으로 활약했다. 젊은 내야수들이 성장하는 과정에서 중심을 잡아줄 수 있는 선수다.

반면 류현인은 이제 전성기를 맞을 나이다. 올해 보여준 타격 능력을 주전으로서도 유지할 수 있다면 KT의 차세대 2루수로 자리 잡을 가능성이 있다.

KT가 반드시 둘 중 한 명만 선택해야 하는 것은 아니다. 김상수와 단기 재계약을 체결해 경험을 활용하면서 류현인의 출전 시간을 늘리는 방안도 있다. 반대로 류현인에게 주전 자리를 맡기며 본격적인 세대교체에 나설 수도 있다.

김상수는 이번 FA 시장에서 C등급으로 분류될 전망이다. 다른 구단으로 이적하더라도 보상선수 없이 전년도 연봉의 150%만 보상하면 되는 등급이다. KT의 재계약 의사뿐 아니라 다른 구단의 수요도 변수가 될 수 있다.

[서울=뉴스핌] KT 위즈의 주전 2루수 김상수와 내야 유틸리티 자원 류현인. [사진=KT 위즈] 2026.11.09 football1229@newspim.com

KT는 올 시즌 90승을 기록하며 정규시즌 정상에 올랐지만, KS에서 삼성에 패하며 통합우승에 실패했다. 내년에도 우승 경쟁을 이어가려면 기존 전력을 유지하는 동시에 세대교체를 준비해야 한다.

4년간 주전 2루수를 맡았던 김상수와 올해 타율 0.338로 가능성을 보여준 류현인. KT가 베테랑과 젊은 유망주 사이에서 어떤 선택을 내릴까. 이번 스토브리그의 관심사다.

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