[핌in청주] 2연승 도전 KB 김완수 감독 "박지수 결장, 윤예빈도 쉬어야"

[청주=뉴스핌] 이웅희 기자=청주 KB가 홈에서 아산 우리은행을 상대로 연승에 도전한다. 박지수, 윤예빈이 부상으로 빠져, 상황은 녹록치 않다.

[청주=뉴스핌] 이웅희 기자=KB 김완수 감독이 선수들을 박수로 격려하고 있다. [사진=WKBL] 2026.11.09 iaspire@newspim.com

KB 김완수 감독은 9일 청주실내체육관에서 열리는 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 우리은행과의 홈경기를 앞두고 "윤예빈은 결장한다. 서울 병원에서 크로스 체크했는데 무릎에 물이 차 있다. 안정을 취해야 한다. 오늘 경기 끝나고 쉬는 날이 있어서 좀 봐야할 거 같다. 십자인대 수술을 받은 쪽이 아니라 그나마 다행"이라고 밝혔다.

개막전에서 BNK에 고전했던 KB는 지난 6일 하나은행전에서 74-69로 승리하며 개막전 패배 후 첫 승을 거뒀다. 김 감독은 "첫 경기 완패로 젊은 선수들이 기 죽을까 걱정했는데 이후 경기를 이겨서 다행이다. 우리 색깔이 두 번째 경기에선 잘 나온 거 같다. 하나은행전처럼 수비적인 부분에서 우리 색깔이 나오면 좋은 경기 할 것"이라고 기대했다.

[서울=뉴스핌] KB 나윤정이 6일 부천체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 부천 하나은행과의 원정경기에서 슛을 쏘고 있다. [사진=WKBL] 2026.11.06 football1229@newspim.com

박지수 결장으로 높이가 낮아졌다. 하지만 김 감독은 "신장 약점이 있지만, 변명이 될 수 없다고 항상 얘기한다. 한 발 더 뛰고, 하나 더 잡고, 하나 더 넣는 부분을 하다 보면 좋아질 것"이라면서 "박지수, 윤예빈이 돌아오기 전까지 좋은 경기를 할 수 있을 거다. 여기에 선수들의 추가 부상이 더 생기지 않도록 조심도 해야 한다"고 강조했다.

부상 선수는 있지만, 나윤정과 사키이 사라 등의 활약에서 희망을 보고 있다. 김 감독은 "지난 시즌에는 강이슬(우리은행)이 있어, 박지수 없을 때도 버틸 수 있었다. 지금은 강이슬이 없다. 그래도 지난 시즌에도 없는 상황에서 선수들이 성장하며 해줬다"면서 "나윤정이 박지수가 없는 상황에서도 잘 이끌어주고 있다. 허예은의 최근 경기력이 좋진 않지만, (사카이)사라가 중심을 잘 잡아주고 있다. 기록적으로 나오지 않지만, 연결고리 역할을 잘해주고 있다"고 설명했다.

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