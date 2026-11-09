[핌in청주] 연승 노리는 우리 전주원 감독 "강이슬 복귀 빠르면 2~3주"

AI 핵심 요약beta
- 전주원 우리은행 감독이 9일 KB전에서 사령탑 연승에 도전했다
- 강이슬은 햄스트링 손상으로 결장하며 회복에 2~3주가 걸릴 전망이다
- 우리은행은 부상 여파로 가용자원 7~8명 속 선수들의 분전을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 이웅희 기자=사령탑 데뷔 첫승을 거둔 우리은행 전주원 감독이 지난 시즌 챔피언 청주 KB를 상대로 연승을 노린다.
전 감독은 9일 청주실내체육관에서 열리는 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 KB와의 원정경기를 앞두고 "첫 경기는 선수들도 긴장을 많이 한 거 같다. 하던 플레이 반대로 했다. 나도 첫 경기여서 여유가 없었던 것 같다. 강이슬 나가면서 아무 생각이 들지 않더라. 복합적인 이유로 어려운 경기 했던 거 같다"고 돌아봤다.
그래도 지난 7일 삼성생명전 승리로 우리은행은 시즌 첫 승을 신고했다. 전 감독은 "초반이다보니 한 경기 지고 하니 더 어려웠다. 선수들이 삼성생명전에선 그래도 신한은행전보다 나아졌다"고 말했다.
강이슬은 햄스트링 손상으로 계속 결장한다. 전 감독은 "근막이 좀 부었다. 개인 차이가 있어 회복 속도가 다르다고 하더라. 좀 지켜봐야 한다. 빠르면 2~3주 걸린다고 하더라"라며 "강이슬이 빠지면, 김단비가 더 해야 한다는 강박관념 때문에 신한은행전에선 흔들렸던 거 같다. 그러지 말고 연습한대로 하라고 했다. 강이슬 오기 전까지 김단비, 이명관 등이 해줘야 한다. 잘 버텨봐야 한다. 강이슬이 와도 몇 경기 봐야 한다"고 밝혔다.
부상자로 시즌 초반 어려움을 겪고 있는 전 감독은 "지금도 가용자원이 7~8명이다. 심성영도 부상으로 빠졌다. 이민지는 다음달 마지막 최종 체크해서 뛸 수 있을지 결정해야 한다"며 "한연우는 복귀한지 얼마되지 않아 출전시간을 조절해주고 있다. 천천히 시간을 늘려갈 예정이다. 갑자기 무리하면 안 된다"고 아쉬워했다.
iaspire@newspim.com