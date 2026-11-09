경남교육청, 수능 스마트안경 전담인력 배치…"부정 행위 원천 차단"

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 9일 수능 시험장 104곳에 스마트안경 전담 요원을 배치한다고 밝혔다.
- 전담 요원은 의심 기기를 판별하고 교육부 지침에 따라 조치하는 역할을 맡는다.
- 도교육청은 17일 전담 요원에게 실물 확인과 점검 방법을 교육할 예정이다.
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공정성 강화 교육 프로그램 진행
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 스마트안경을 이용한 부정행위 방지에 나선다.
도교육청은 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험에 '스마트안경 전담 요원' 104명을 배치한다고 9일 밝혔다. 도내 104개 시험장마다 본부 요원을 1명씩 늘리는 방식이다.
스마트안경은 카메라와 통신 기능을 갖춰 촬영이나 정보 송수신이 가능한 기기다. 교육부는 지난달 30일 대응 방안을 마련해 시험장별로 판별 전담 인력을 두도록 했다.
시험 도중 감독관이 스마트안경으로 의심되는 기기를 발견하면 전담 요원이 확인한다. 해당 기기 여부를 판별하고 교육부 지침에 따라 조치하는 역할이다.
전담 요원 배치는 감독 교사와 시험장 학교의 판별 부담을 줄이려는 취지다. 의심 기기에 대한 판단을 별도 인력에게 맡겨 대응의 전문성을 높이겠다는 것이다.
경남교육청은 17일 전담 요원을 대상으로 실물 확인과 주요 점검 방법을 익히는 연수를 진행한다. 감독관은 사전 동영상 교육과 예비 소집일인 18일 배부하는 안내서로 감독 요령을 숙지한다.
앞서 지난 2~3일에는 시험장 학교 관계자와 진행 책임자에게 수능 업무 처리 지침과 스마트안경 대응 방안을 안내했다.
news2349@newspim.com