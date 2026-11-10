이찬진 금감원장 "회계 감리주기 단축 추진…고의 분식회계 무관용 제재"

AI 핵심 요약beta
- 이찬진 금융감독원장은 10일 회계감독 강화 방향을 밝혔다
- 금감원은 상장기업 회계 심사·감리주기를 단축할 계획이다
- 고의적 분식회계와 부실감사에는 무관용 제재를 적용할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융감독원이 상장기업의 회계부정을 조기에 적발하기 위해 회계 심사·감리주기를 획기적으로 단축한다. 감사품질이 저하된 기업과 회계법인에 대한 감독을 강화하고 고의적인 분식회계에는 무관용 원칙을 적용할 방침이다.
이찬진 금융감독원장은 10일 서울 여의도 금감원에서 열린 '회계법인 CEO·전문가 간담회'에서 이 같은 회계감독 강화 방향을 밝혔다. 이날 간담회에는 최운열 한국공인회계사회장과 8개 회계법인 대표, 회계 전문가 등이 참석했다.
이 원장은 국내 상장사의 회계 심사·감리주기가 약 20년에 달해 회계부정을 적시에 식별하기 어렵다고 지적했다. 이는 통상적인 기업 경영진 재임기간인 3~5년을 크게 웃도는 수준이다.
이에 금감원은 심사·감리 담당 조직과 인력을 확충해 주요 선진국 수준의 정기 심사체계를 구축할 계획이다. 현재 미국은 전체 상장사를 3년, 영국은 FTSE 350 기업을 5년 주기로 심사하고 있다.
회계법인 간 과도한 수임 경쟁에 따른 감사품질 저하 문제도 지적했다. 상장사 평균 감사보수는 2022년 2억6400만원에서 지난해 2억5200만원으로 4.5% 감소했다. 같은 기간 평균 감사시간도 2458시간에서 2348시간으로 4.5% 줄었다.
금감원은 감사시간이 지나치게 감소하는 등 부실감사 징후가 나타나는 기업과 감사인을 대상으로 선별적인 심사·감리를 실시할 방침이다. 대형 회계법인에 설치될 감사품질 감독위원회의 운영 실태도 지속적으로 점검한다.
중대한 회계부정에 대한 제재도 강화한다. 이 원장은 고의적 회계부정에 대해 무관용 원칙으로 엄정하게 제재하고 감사부실이 반복되는 회계법인에 대한 감독을 강화하겠다고 밝혔다.
특히 회계법인의 내부통제 부실에 대해서는 개별 회계사뿐 아니라 법인과 경영진의 책임까지 확대하는 제도개선을 추진한다. 회계사 개인의 일탈로 책임을 돌리는 관행에서 벗어나 법인 차원의 내부통제 체계를 강화하겠다는 취지다.
아울러 내년부터 시행되는 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'의 안정적인 정착을 지원하고, 인공지능(AI) 기반 디지털 감사 확대에 따른 기업정보 유출 및 오남용 방지에도 각별히 유의해 달라고 당부했다.
이 원장은 "회계투명성 제고는 자본시장의 지속 가능한 발전을 위해 반드시 필요한 과제"라며 간담회에서 제시된 의견을 향후 감독 업무에 적극 반영하겠다고 밝혔다.
romeok@newspim.com