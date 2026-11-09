투모로우바이투게더, 16일 글로벌 컴백 쇼케이스…신곡 '엔젤 바이트' 최초 공개

AI 핵심 요약beta
- 투모로우바이투게더는 16일 글로벌 컴백 쇼케이스에서 신곡 무대를 최초 공개했다.
- 미니 9집 타이틀곡과 유닛곡 등 다채로운 무대를 선보일 예정이다.
- 투모로우바이투게더는 팬들을 위한 스페셜 메들리도 준비한 것으로 알려졌다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 글로벌 컴백 쇼케이스를 통해 미니 9집 신곡 무대를 최초 공개하고 전 세계 팬들과 만난다.
투모로우바이투게더는 오는 16일 밤 9시 엠넷과 M2 유튜브 채널, 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스에서 동시 방송되는 '투모로우바이투게더 컴백 쇼케이스 : 퍼펙트 스톰(TOMORROW X TOGETHER COMEBACK SHOWCASE : PERFECT STORM)'을 통해 글로벌 K-팝 팬들을 찾아온다.
이번 쇼케이스는 데뷔 이래 소년이 성장하며 마주하는 꿈과 혼란, 방황을 노래해 온 투모로우바이투게더의 음악적 서사를 되짚는다. 나아가 폭풍을 파괴가 아닌 '새로운 가능성'을 열어주는 변화의 순간으로 재해석한 미니 9집 '퍼펙트 스톰'을 본격적으로 알릴 예정이다.
투모로우바이투게더는 이날 쇼케이스에서 타이틀곡 '엔젤 바이트(Angel Bite)'를 방송 최초로 공개한다. 여기에 유닛곡 '터치 더 스카이(Touch the Sky)', '스위티스트 이스케이프(Sweetest Escape') 등 다채로운 신곡 무대까지 선보이며 폭넓은 음악적 스펙트럼은 물론 퍼포먼스 장인다운 면모를 보여줄 예정이다.
신곡 무대뿐 아니라 모아(팬덤명)를 위한 특별한 이벤트도 준비돼 있다. 투모로우바이투게더는 스페셜 메들리 'From. 투모로우 바이 투게더'를 통해 모아를 향한 멤버들의 진심을 전하며 팬들과 더욱 특별한 시간을 만들어갈 예정이다.
오늘(9일) 정오 공개된 티저 영상에는 컴백을 앞둔 투모로우바이투게더 멤버들의 모습이 담겨 글로벌 팬들의 기대감을 고조시킨다. 역대급 귀환을 예고한 다섯 멤버를 향한 뜨거운 반응도 쏟아지며 쇼케이스를 향한 관심을 더하고 있다.
'투모로우바이투게더 컴백 쇼케이스 : 퍼펙트 스톰'은 16일 밤 9시 엠넷 방송과 M2 유튜브 채널, 엠넷 플러스를 통해 글로벌 동시 방송된다.
moonddo00@newspim.com