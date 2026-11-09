김해시, 중국 징더전시와 도자산업 협력…기술교육·전시 교류 강화

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 9일 중국 기관들과 도자산업 협력 업무협약을 체결했다
- 협약 기관들은 전시 교류와 기술교육, 공동 협력사업을 추진한다
- 중국 방문단은 심포지엄과 지역 도예업체, 분청도자축제를 둘러봤다
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지역 도자문화와 산업 현황 점검
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시와 중국 징더전시 간 교류협력이 강화되면서 지역 도예단체와 연구기관의 공동 사업으로 확산되고 있다.
김해시는 김해도예협회와 김해도자소공인특화지원센터가 9일 중국 상위도자고등연구원·중국도자문화연구소와 각각 3자 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 지난달 19일 김해시와 징더전시가 맺은 교류협력 양해각서의 후속 조치다.
협약에 따라 각 기관은 도자산업 발전을 위한 전시 교류와 기술교육 프로그램을 연계한다. 도자공예문화 교류와 관련 산업 발전을 위한 협력사업도 추진하며, 상호 주관 행사에 참여하기로 했다.
이날 롯데호텔앤리조트 김해 수로홀에서 열린 제17회 대한민국분청도자대전 국제심포지엄에서는 중국 도자문화와 산업의 변화상을 다뤘다.
상위도자고등연구원 오양 시아오쉥 원장은 '중국 전통도자에서 현대 도자의 흐름'을, 중국도자문화연구소 짜오신 소장은 '중국 도자산업과 미래 트렌드'를 주제로 발표했다. 중국 전통도자의 변화와 산업 발전 방향이 주요 내용이다.
중국 방문단은 김해시장과 면담하고 지역 도예업체와 김해분청도자기축제장을 찾아 지역 도자문화와 산업 현황을 살폈다.
news2349@newspim.com