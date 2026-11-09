'APBC 우승 도전' 야구 대표팀, 일본 도쿄로 출국

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC)에 출전하는 한국 야구대표팀이 우승을 목표로 결전지 일본 도쿄로 떠났다.

최원호 감독이 이끄는 야구대표팀은 9일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다. 대표팀은 오는 12일부터 15일까지 도쿄돔에서 열리는 APBC에서 일본, 대만, 호주와 우승을 다툰다.

[서울=뉴스핌] 한국 야구 대표팀 사령탑 최원호. [사진=KBO SNS] 2026.11.09 football1229@newspim.com

이번 대회는 2017년과 2023년에 이어 세 번째로 열린다. 한국은 앞선 두 대회에서 모두 결승에 올랐지만 일본에 패하며 준우승에 그쳤다. 이번에는 대회 첫 우승에 도전한다.

대표팀은 김도영을 비롯해 주장 한동희(롯데 자이언츠), 김주원(NC 다이노스), 문현빈(한화 이글스), 김진욱(롯데) 등 젊은 선수들로 구성됐다. 예비 명단에 포함된 김기중과 양동근(이상 상무)도 함께 출국했다.

다만 8일까지 한국시리즈(KS)를 치른 김지찬과 이재현(이상 삼성 라이온즈), 안현민(KT 위즈)은 10일 현지에서 합류할 예정이다.

곽도규(KIA), 최민석(두산 베어스), 신영우(NC)는 부상으로 대표팀에서 제외됐다. 한국시리즈에 출전한 배찬승과 장찬희(이상 삼성)도 최종 명단에서 빠졌다.

APBC는 24세 이하(2002년 1월 1일 이후 출생) 또는 입단 3년 차 이내(2024년 이후 입단) 선수들을 중심으로 치러지는 국제대회다. 29세 이하(1997년 1월 1일 이후 출생) 와일드카드 선수 3명까지 선발할 수 있다. 한국은 김지찬과 한동희, 최준용(롯데)을 와일드카드로 발탁했다.

대표팀은 지난 2일부터 대전 한화생명볼파크에서 훈련을 진행했다. 6일 국군체육부대(상무)와의 연습경기에서 8-4로 승리한 데 이어 7일 울산 웨일즈를 11-1로 완파하며 실전 점검을 마쳤다.

[서울=뉴스핌] APBC 대표팀의 김도영이 6일 열린 상무와의 평가전에서 홈런을 기록했다. [사진 = KBO] 2026.11.06 wcn05002@newspim.com

한국은 오는 12일 낮 12시(한국시간) 호주와의 경기를 시작으로 13일 오후 7시 일본, 14일 오후 7시 대만을 차례로 상대한다.

4개국이 풀리그를 치른 뒤 상위 2개 팀이 15일 오후 7시 열리는 결승전에서 우승을 다툰다. 한국은 두 차례 준우승의 아쉬움을 털어내고 세 번째 도전에서 첫 정상에 오르겠다는 각오다.

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