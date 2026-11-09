대전도시철도 무임수송 손실 126억…교통공사노사, 국비 지원 촉구

전국 6개 도시철도 운영기관 손실 7754억…재정 부담 가중

유성온천역서 공동 캠페인…정부 지원 법제화 요구

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전도시철도의 지난해 무임수송 손실액이 126억 원에 달하는 가운데 대전교통공사 노사가 정부의 재정 지원을 촉구하고 나섰다. 국가 정책에 따른 무임수송 비용을 지방자치단체와 운영기관이 떠안고 있는 만큼 국비 지원을 법제화해야 한다는 주장이다.

대전교통공사는 9일 대전도시철도 유성온천역에서 노동조합과 함께 무임수송 손실에 대한 정부 지원을 요구하는 공동 캠페인을 진행했다고 밝혔다.

9일 유성온천역에서 무임수송 손실 정부 지원 요구 공동 캠페인이 진행되고 있다. [사진=대전교통공사] 2026.11.09 gyun507@newspim.com

이날 행사에는 이광축 사장과 최향호 노조위원장을 비롯해 노사 관계자 15명이 참여해 시민들에게 무임수송에 따른 재정 부담과 국비 지원 필요성을 알렸다. 현재 도시철도는 65세 이상 노인과 장애인, 국가유공자 등을 대상으로 법정 무임수송 제도를 운영하고 있다.

그러나 국가 차원에서 시행하는 교통복지 정책임에도 운영 과정에서 발생하는 손실은 대부분 지자체와 도시철도 운영기관이 부담하는 실정이다. 지난해 전국 6개 도시철도 운영기관의 무임수송 손실액은 총 7754억 원으로 집계됐다. 이 가운데 대전교통공사의 손실액은 126억 원이다.

공사 노사는 고령인구 증가로 무임수송 수요가 확대될 것으로 예상되는 만큼 안정적인 운영 재원 확보를 위한 정부 지원이 필요하다는 입장이다. 특히 무임수송에 따른 재정 부담이 지속될 경우 노후시설 개선과 안전 관련 투자에도 영향을 미칠 수 있다며 관련 법률 개정을 통한 국비 지원 근거 마련을 요구했다.

이광축 사장은 "무임수송은 국민의 이동권과 교통복지를 보장하기 위한 국가 차원의 공익정책"이라며 "이에 따른 비용도 국가가 합리적으로 분담해야 한다"고 강조했다. 이어 "앞으로도 노동조합과 협력해 무임수송 손실에 대한 정부 지원이 법제화될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

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