[프로농구] KT, 2023년 이후 3년 만에 신인 지명권'1순위' 확보

AI 핵심 요약beta
- KT가 9일 2026 KBL 신인 드래프트 1순위 지명권을 확보했다
- KT는 10년 새 네 번째 1순위 지명권을 얻는 행운을 누렸다
- 10개 구단은 20일 정해진 순위로 신인 선수들을 선발한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=수원 KT가 2026 KBL 신인 선수 드래프트 1순위 지명권을 확보했다.
KT는 9일 서울 강남구 KBL센터에서 열린 순위 추첨식에서 1순위 지명권을 얻었다.
지난 2023년 얻은 1순위로 문정현을 선발한 지 3년 만이다. KT는 이번 1순위 지명권을 얻어 10년새 네 번째를 얻는 행운을 누렸다.
순위 추첨은 1∼4순위를 결정하는 1차 추첨과 5∼8순위를 정하는 2차 추첨으로 나뉘어 진행됐다. 지난 시즌 챔피언결정전 우승팀 부산 KCC와 준우승팀 고양 소노는 각각 10순위와 9순위에 자동 배정됐다.
1차 추첨에선 지난 시즌 6강 플레이오프(PO)에 진출하지 못한 KT와 울산 현대모비스, 대구 한국가스공사, 서울 삼성에 각 20%의 확률이 주어졌다. 6강 PO에서 탈락한 원주 DB와 서울 SK가 각 7%, 4강 PO에서 떨어진 창원 LG와 안양 정관장은 3%의 추첨 볼을 배정받았다.
KT가 1순위의 행운을 잡은 가운데 현대모비스가 뒤를 이었고, 3순위는 7%의 확률을 갖고 있던 SK에 돌아갔다. 지난해 7%의 확률을 뚫고 1순위를 차지해 문유현을 선발했던 정관장은 이번에는 3%의 확률로 4순위 지명권을 가져갔다. 이어 2차 추첨에서 가려진 5∼8순위는 한국가스공사, DB, 삼성, LG 순이었다.
10개 팀은 오는 20일 서울 잠실학생체육관에서 열리는 KBL 신인 드래프트에서 이날 정해진 순위로 선수들을 선발할 예정이다.
한편, 이번 드래프트엔 지난 9월 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 남자 3대3 농구 사상 첫 금메달을 합작한 이동근(고려대), 이주영, 김승우(이상 연세대), 구민교(성균관대)가 모두 참가해 눈길을 끈다.
willowdy@newspim.com