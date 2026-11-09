파주시, 내년도 공공근로 참여자 99명 모집

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 9일 2027년 1단계 공공근로 참여자 99명을 모집한다고 밝혔다
- 공공서비스·전산화·환경정비 등 96개 사업에서 취약계층을 지원한다
- 신청은 20일까지며 선발자는 1월 4일부터 4월 23일까지 근무한다
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시가 취업 취약계층의 생계 안정과 재취업 지원을 위해 내년도 공공근로사업 참여자를 모집한다.
시는 오는 20일까지 2027년 1단계 공공근로사업 참여자 99명을 모집한다고 9일 밝혔다.
이번 사업은 청년, 여성, 중·장년 등 취업 취약계층에게 한시적인 일자리를 제공하고, 장기 실직자에게 재취업 도전을 지원하기 위해 마련됐다.
모집 분야는 공공서비스와 전산화, 환경 정비 등 3가지 분야 96개 사업이다. 신청 자격은 사업 개시일 기준 18세 이상, 가구 소득이 기준중위소득 70% 이하, 재산 4억 원 이하에 속하는 파주 시민이며, 파주시 등록 외국인도 신청 가능 하다
참여 희망자는 오는 20일 오후 6시까지 거주지 내 행정복지센터를 방문하여 신청서와 구비서류를 제출하면 된다. 선발 여부는 12월 말 개별 통보될 예정이다.
선발된 인원들은 다가오는 1월 4일부터 4월 23일까지 근무하게 된다. 시간당 임금 1만 2,620원이며 4대 보험 가입과 주휴수당, 연차 유급휴일 제공된다.
윤은주 민생경제과장은 "공공근로사업이 시민들의 가계에 보탬이 되고 민생경제 활성화에 기여하길 기대한다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com