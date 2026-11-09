韓 U-23 야구대표팀, 야구월드컵서 베네수엘라에 0-7 완패…쿠바·영국과 공동 3위

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-23 야구대표팀은 9일 베네수엘라에 0-7로 완패했다
- 한국은 1승 2패로 쿠바·영국과 B조 공동 3위에 머물렀다
- 한국은 10일 영국과 조별리그 4차전을 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 23세 이하(U-23) 야구 국가대표팀이 2026 세계야구소프트볼연맹(WBSC) U-23 야구 월드컵에서 1승 후 2연패를 당했다.
대표팀은 9일(한국시간) 니카라과 마사야 로베르토 클레멘테 스타디움에서 열린 베네수엘라와 대회 B조 조별리그 3차전에서 0-7로 완패했다.
한국 선발 엄요셉(한화)이 1회 연타석 홈런을 허용해 경기 초반 흐름을 내줬다. 이어 등판한 우승완(삼성)도 무너져 결국 1회에만 6점을 헌납했다.
이날 베네수엘라는 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 워싱턴 소속으로, 지난해 9경기 평균자책점 8.79를 기록한 안드리 라라를 선발로 올렸다. 올 시즌은 주로 트리플A에서 34경기(선발 20경기) 2승 6패, 2홀드, 평균자책점 5.32에 그쳤던 라라는 빅리그 경험을 살려 한국 타선을 상대로 5이닝 동안 4피안타 7탈삼진 무실점 투구를 펼쳤다.
한국은 막강한 베네수엘라 마운드에 막혔다. 엄준현(KIA), 김건(NC), 어준서, 양현종(이상 키움), 강성우(상무), 김승주(한양대)가 1안타를 쳤지만 득점으로 연결하지는 못했다. 결국 영봉패로 경기를 끝냈다.
앞서 한국은 1차전에서 쿠바를 3-2로 제압했다. 하지만 2차전에서는 일본에 승부치기 끝 5-6으로 패했다. 이날엔 초반에 무너져 1승 2패로 쿠바, 영국과 더불어 공동 3위로 밀렸다.
일본과 베네수엘라는 나란히 3승을 내달려 공동 선두를 달리고 있다.
한국은 10일 오전 5시 30분 영국과 조별리그 4차전을 치른다.
한편 A조 조별리그에서는 호주, 니카라과, 대만 세 국가가 2승 1패로 조 1위를 달리고 있다. 체코, 파나마, 푸에르토리코가 1승 2패로 공동 4위에 자리했다.
willowdy@newspim.com